Új dal, új klip! Rico: Sztráda

/h3>Refrén< Én csak gurulok, gurulok, gurulok, gurulok, gurulok Igazi maradok, maradok, maradok maradok, maradok Én csak gurulok, gurulok, gurulok, gurulok, gurulok Igazi maradok, ohh én így haladok Rico Túl nagy az áldozat ezen az úton, és szembe jön a szél a sztrádán Ha kiteszek mindent az ablakba, félek hogy hamar leszakad a párkány Az emberek azt hiszik emiatt rengeteg gyönyörű pillangó száll rám De nem látnak mögém, és fogalmuk sincsen hogy a sárból hogyan lesz márvány Hajnali 4 van nem alszok épp tekereg a kezem között a kormány A szaggatott vonalak felett én megint úgy megyek át akár egy orkán Leszarom ha valaki nem bír meg azokat amiket mögöttem mond rám Csak teszem a dolgom amíg az életem nem akad a halálom torkán Pre Hook De van amit megtanít mindig az élet Nem állok még meg Van akit megvakít a siker fénye Úgy zuhan mélyre Refrén Én csak gurulok, gurulok, gurulok, gurulok, gurulok Igazi maradok, maradok, maradok, maradok, maradok Én csak gurulok, gurulok, gurulok, gurulok, gurulok Igazi maradok, ohh én így haladok 2x Rico Nem volt otthon annyi a lóvénk, hogy játszhassak a nagyok között a pályán Most lehet hogy ezért sír az sok ember a lemezem mindegyik számán Itt ülök de mégis ott dobogok a mellkasodnak a középső táján Pedig nem azért jöttem el eddig, hogy idézet legyek a gyerekek a száján Egy pillanat alatt elillan a siker, a levegőm olykor fogytán Mert az összes akadály fegyver amit a sorsom az utamon fog rám Egy hullámvasúton utazom és mozgok a lejtő mindkét pontján A világom ilyen, itt nem sok a napfény, de legalább figyel a Hold rám Pre Hook De van amit megtanít mindig az élet Nem állok még meg Van akit megvakít a siker fénye Úgy zuhan mélyre Refrén Én csak gurulok, gurulok, gurulok, gurulok, gurulok Igazi maradok, maradok, maradok, maradok, maradok Én csak gurulok, gurulok, gurulok, gurulok, gurulok Igazi maradok, ohh én így haladok 2x