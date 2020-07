Új klip! Ruszó Tibi - Te vagy az egyetlen Jöjjön Ruszó Tibi – Te vagy az egyetlen című dala. Ruszó Tibi Te vagy az egyetlen dalszöveg Néma csendben, szürkeségben éltem életem És azt reméltem, hogy jobbat szánt a sors nekem Majd eljöttél a semmiből, s magányom messze szállt Végre én is látok színeket, megfordult a világ Te vagy az egyetlen kivel úgy érzem elért a boldogság Végre eljött a perc, magadhoz ölelsz, nem számít semmi más Ígérd, hogy itt maradsz örökre, s nem választ senki el A menedék a szívemnek mindig te leszel Hallgatom ahogy mesélsz, én nézlek szótlanul A szívem minden fájdalma szép lassan elcsitul Nem félek már a holnaptól, mert adtál új reményt S a szép jövőt mi csak ránk vár nem adnám semmiért Te vagy az egyetlen kivel úgy érzem elért a boldogság Végre eljött a perc magadhoz ölelsz nem számít semmi más Ígérd, hogy itt maradsz örökre, s nem választ senki el A menedék a szívemnek mindig te leszel Lehet jönnek néha rossz napok, ezt nem tudhatjuk még De én itt leszek és védelek ne félj, ne félj Te vagy az egyetlen kivel úgy érzem elért a boldogság Végre eljött a perc magadhoz ölelsz nem számít semmi más Ígérd, hogy itt maradsz örökre, s nem választ senki el A menedék a szívemnek mindig te leszel [2020.07.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje For Sale Brand New Apple iPhone 11 Pro hangszer [2020.06.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu