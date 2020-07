Kapcsolódó cikkek • Fontos infokat közöltek a Budapesti Nyári Fesztivál szervezői • Nyár végére halasztják a hagyományos Városmajori Színházi Szemlét • Színes gálaműsor lesz a Városmajorban Képgalériák • Városmajori Szabadtéri Színpad sajtótájékoztató Kapcsolatok • Margitszigeti Szabadtéri Színpad • Városmajori Szabadtéri Színpad Élménydús esték a Városmajorban A rövidített évad ellenére minden eddiginél tartalmasabb nyári színházi évadra készül a Városmajori Szabadtéri Színpad, idén 10 hét alatt közel 50 színházi előadás és program közül válogathat a közönség. A Szabad Tér Színház idei repertoárjában a korábbiaknál szélesebb, színesebb és vonzóbb kínálattal várja a hazai közönséget és az idelátogató vendégeket július 12. és szeptember 19. között. A számos hazai vagy akár határon túli társulat és a rendkívül változatos, különböző műfajból érkező fellépők közreműködésével megvalósuló minőségi kulturális programokat az elmúlt években megismert sokszínűség jellemzi. Az előadások minden korosztály figyelmére igényt tartanak és a műfajok legszélesebb skáláját fedik le. A budai oldal egyik legimpozánsabb nyári színháza, a Városmajori Szabadtéri Színpad nemzeti relációban is kivételes atmoszférájú játszóhely, ahol idén elsőrangú színházi előadásokat, bemutatókat, jótékonysági estet, musicalt, illetve a klasszikus koncertek mellett jazz-, világzenei- és crossover koncertek sorát élvezheti a közönség, számos gyerekszínházi előadással tarkítva a programsorozatot. A Városmajor nyári kínálatából kiemelkedik idén az az esti gála, melyet egy jótékonysági akció keretében hívtunk életre. A koronavírus-járvány elterjedését követően számunkra is nyilvánvaló lett, hogy a válság miatt a színházi emberek közül – dolgozzanak akár rivaldafényben, akár takarásban – nagyon sokan kerülnek megoldhatatlannak tűnő egzisztenciális helyzetbe. Ennek okán merült fel egy nagyszabású, a szakma megsegítésére létrehozott, felajánlásokon, szakmai és emberi együttműködésen, szolidaritáson alapuló, nagyobb léptékű gálaelőadás terve. Felhívásunkra a szakma azonnal reagált és napok alatt több, mint kétszázan jelezték részvételi vagy akár csak segítő szándékukat. Az Összefogás Gála olyan minőségi eseménye lesz az idei évadnak, amelyen a színházi szakma színe-java vonul fel, ami már önmagában is az ügy létjogosultságát igazolja. „A műsorban az összetartozás sokféle megnyilatkozására és az együttlét örömére helyezzük majd a hangsúlyt. Ha minden igaz, augusztus második felében néző és színész ismét személyesen találkozhat egymással és visszatérhet a meghittség és az intimitás a néző és a színpadon lévők közé. A műsor egyébként nagyon színes és vegyes lesz, mert minden színpadi műfaj képviselteti magát benne, de ami a legfontosabb, boldogok leszünk, hogy együtt lehetünk és visszakapjuk életünk egy fontos részét.” (Harangi Mária, az est rendezője) Idei szombat esti koncertsorozatunkban is új és visszatérő fellépők sora van jelen: az évadot július 18-án Kamarás Iván Egy újabb fess pesti estével nyitja meg, Rákász Gergely orgonista a Lords of the Organ című előadássorozatának negyedik részével érkezik július 25-én, július 31-én pedig a Benkó Dixieland Band egy fergeteges emlékkoncerttel és Zsédával várja a nézőket és a műfaj szerelmeseit. Az első augusztusi szombat estén egy izgalmas zenei utazásra invitálunk mindenkit Bereczki Zoltánnal, a Blahalouisiana és a Heuréka Pop Orchestra közös bulijára pedig augusztus 22-én kerül sor. Horgas Eszter, a nemzetközi hírű fuvolaművész két év után tér vissza a Városmajori Szabadtéri Színpad színpadára. Augusztus utolsó hétvégéjén mind a két nap zenei csemegével találkozhat a közönség a budai színpadon: szombaton Kárász Eszter, Tompos Kátya és Boggie kelti életre a francia sanzonokat, míg vasárnap Oláh Gergő nevével fémjelzett Roma Soul csap a húrok közé. A már megszokott és elmaradhatatlan Dés László koncertre idén szeptember 5-én és 6-án kerül sor, míg Palya Bea kedvelői egy szeptemberi estén, 12-én örülhetnek egy különleges, zenei utazásának. Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án a hagyományoktól eltérően egy igazán rendkívüli koncerttel várjuk a nézőket: az Esszencia formáció nem hasonlítható egyetlen más, hagyományos népzenét játszó zenekarhoz sem. A Városmajorban olyan megkerülhetetlen alkotókat, a magyar kulturális élet három kiválóságát hívták színpadra, mint Herczku Ágnes énekest, Berecz András előadóművészt és a dalszerzőként és zenészként is ismert Grecsó Krisztián írót. A különleges este különleges nyitányaként a négytagú Várkonyi Csibészek, az ország legismertebb roma gyerekzenekara hangolja és bűvöli el a közönséget. A közönség és a szakma által is kedvelt és elismert Városmajori Színházi Szemle verseny programjában most is a legjobb zenés, szórakoztató és klasszikus előadások mutatkoznak be. Krimi, dráma, bohózat, szerelmi história, vígjáték és halhatatlan klasszikusok: a program közös nevezője most is a minőség. Az idei szemlét a tatabányai Jászai Mari Színház - Népház társulata egy autista fiúról szóló izgalmas és megható történettel nyitja meg, A kutya különös esete az éjszakában című darab Guelmino Sándor rendezésében augusztus 24-én lesz látható a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Miskolci Nemzeti Színház társulata augusztus 26-án, a Mohácsi testvérek Shakespeare nyomán írt veretes témáról, a gyűlöletről szóló vígjátékával, A velencei kalmárral térnek vissza a fővárosi szemlére. A Győri Nemzeti Színház egy örökzöld Agatha Christie krimivel, a Váratlan vendéggel és ígéretes szereposztással zárja a szemle augusztusi programját. Igazi meglepetés lesz a temesvári és nagyváradi teátrumok két-két előadása szeptember elején: egy teljesen valószerű játék az őrületről, azaz Pirandello IV. Henrike, a megkerülhetetlen alapkérdéssel: honnan tudjuk, meddig tart a normalitás és hol kezdődik a téboly, illetve Mladenovic újragondolt meséi egy mesék nélküli, titkoktól megfosztott és összeszemetelt világról, azaz a Hattyúk tava újratöltve. Mindezekről és mindezeken túl, két egymást követő estén, szeptember 3-án és 4-én együtt töprenghetünk és mulathatunk a temesvári társulat kiváló színészeivel. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata Szép Ernő híres-neves és szerelmetes históriájával a Lila ákáccal érkezik szeptember 7-én. A két utolsó szemlés előadás a nagyváradi Szigligeti Színház társulatának remeklése lesz, akikkel szeptember 9-én az elmésségéről és rekeszizom szaggató futamairól ismert Heltai Jenő Naftalinját élvezheti a budapesti közönség, a szemlezáró előadásra pedig szeptember 11-én kerül sor A mizantróppal, ami ugyancsak gyűlöletkomédia, méghozzá Novák Eszter rendezésében és amelyről nem könnyű eldönteni, hogy nevessünk vagy inkább sírjunk rajta – illetve önmagunkon. A 2020-as szemle programjában szereplő előadásokat idén négyfős zsűri kíséri figyelemmel, amelynek a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatója, Benkő Nóra mellett Ráckevei Anna színésznő, Máté Gábor, a Katona József Színház főigazgatója és Horváth János Antal dramaturg a tagjai. A szemlén kívüli színházi előadások, musicalek közül csak néhány név és cím a teljesség igénye nélkül- szerzők, rendezők, színészek: Stephen Sachs, Eric Toledano és Olivier Nakache, Ray Cooney, Jean-Marie Chevret, Jeanie Linders, Hernádi Judit, Kern András, Náray Erika, Hirtling István, Götz Anna, Straub Dezső, Györgyi Anna, Szulák Andrea és Tóth Enikő. Idén először érkezik hozzánk vendégjátékaival a Rózsavölgyi Szalon, akik három előadással, az Amazonok – Három év múlva, a Romance.com és a Végszó című produkciókkal, elismert színészekkel várják a tőlük már megszokott, magas színvonalon a régi és új nézőket. „Szeretjük az együttműködéseket. Inspirálnak, összehoznak, még inkább kreativitásra ösztönöznek. Ezért különösen is örültünk, hogy három előadásunk is részt vehet a Budapesti Nyári Fesztiválon: Amazonok – Három év múlva, romance.com, Végszó. Most először szerepel a Rózsavölgyi Szalon a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Köszönjük, hogy itt lehetünk!” (Zimányi Zsófia, a Rózsavölgyi Szalon művészeti igazgatója) Ahogy a korábbi években, idén is vendégül látjuk az Orlai Produkciós Irodát, akik idén rekordszámú előadással és egy országos, valamint egy fővárosi bemutatóval érkeznek hozzánk. Az Orlai Produkciós Iroda (OPI) idén öt előadással van jelen a Városmajori Szabadtéri Színpad programjában. A Valódi hamisítvány, a Kaktuszvirág és az Egy apró kérés sikerprodukciók mellett a Hogy szeret a másik budapesti premierje és egy kortárs magyar darab, a Határátlépések ősbemutatója szerepel a kínálatban. „Évek óta nagy örömmel teszünk eleget a Budapesti Nyári Fesztivál meghívásának – fogalmaz Orlai Tibor producer. – Mindig nagy megtiszteltetés, hogy előadásainkkal hozzájárulhatunk a magas színvonalú programsorozat sokszínűségéhez. Ebben az évben öt tartalmasan szórakoztató produkcióval várjuk a közönséget, köztük a Határátlépések városmajori ősbemutatójával. A darab, amelyet Dömötör András, Deés Enikő, Benedek Albert és a társulat együtt írt, reflektál az elmúlt hónapokban átélt közös élményeinkre. Bízunk benne, hogy nagy érdeklődéssel és nagy szeretettel fogadja a közönség.” Az utánozhatatlan humorú Rejtő Jenő legnépszerűbb műveinek egyike, A tizennégy karátos autó új előadása az idei budapesti nyár egyik szenzációját ígéri a Városmajorban. Több generáció kedvenc szerzője egy olyan zenekart is megihletett, amelyik stílusával, zenei sokoldalúságával minden korosztályt elbűvöl: az előadás ikonikus jeleneteihez a Budapest Bár zenészei írtak dalokat. A produkció rendezője a Jászai Mari-díjas Keresztes Tamás. A TRIP és a Városmajori Szabadtéri Színház jóvoltából, kitűnő művészek (Dankó István, Mentes Júlia, Mertz Tibor, Mikó István, Lengyel Benjámin, Rába Roland, Szécsi Bence e.h., Tóth Balázs e.h. és a Budapest Bár zenekar) közös alkotásaként születik meg a nyári évad egyik legizgalmasabb és legszerethetőbb előadása. 