Különleges zenei díjat kapott Svájcban a magyar zenész Különleges zenei díjat kapott Svájcban Roby Lakatos: a hegedűművész a Meiringeni Zenei Fesztivál nyitókoncertjén vehette át a Der Goldene Bogen (Arany Vonó) elnevezésű elismerést. A díj egy aranyozott szereléssel készült ébenfa vonó, mely a nemzetközi elismertségű Finkel családi műhelyből, a svájci hegedűkészítés egyik leghíresebb iskolájából került ki. Roby Lakatos az MTI-nek vasárnap elmondta: "csodálatos vonó ez, nagyon örülök, hogy megkaphattam ezt a fantasztikus hangszert, melyet Markus Fischer híres vonókészítő készített".



A koronavírus-járvány miatt Svájcban márciusban bevezetett korlátozások enyhítése óta a július 3. és 11. közötti Meiringeni Zenei Fesztivál az első zenei esemény, nyitóeseménye pedig az első koncert volt, melyet megtartottak az országban. Roby Lakatos nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy zenekarával elsőként léphetett fel a koncerten, melyen Simonetta Sommaruga, Svájc elnöke és Nagy István svájci magyar nagykövet is részt vett.



A zenész számára Svájc nagyon fontos ország, hiszen sokat játszik ott és svájci menedzserirodával is rendelkezik Luzernben.

Az Arany Vonó díjat 2000 óta évente adja át a brienzi hegedűkészítő iskola alapítványa egy-egy kiemelkedő művésznek a vonós hangszerek területén. A különleges vonót eddig többek között olyan művészek kapták meg, mint Isabelle Faust, Füri Tamás, Natalia Gutmann, Leonidas Kavakos és Patricia Kopacsinszkaja.



Roby Lakatost virtuóz játéka, a zenei stílusok közötti váltás fenomenális képessége és a játék iránti szenvedélye miatt tartotta az elismerésre érdemesnek indoklása szerint az alapítvány. "Kiemelkedő zenei jelenség, nemcsak virtuozitása miatt, hanem mert zenészként zseniális vonásokkal rendelkezik és úgy kapcsolja össze a zenei stílusokat, ahogy senki más" - közölte az alapítvány.



Roby Lakatos és zenekara fellépésein a klasszikus zenét, a dzsesszt és a magyar cigányzenét ötvözi. MTI [2020.07.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje For Sale Brand New Apple iPhone 11 Pro hangszer [2020.06.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu