Ők lettek az idei Táblaképfestészeti Biennálé legjobbjai Rendhagyó módon, online jelentette be a XVIII. Táblaképfestészeti Biennálé díjazottjait a szegedi REÖK. A fődíjat, az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerését Czene Márta, festőművész kapta, Homályosan című munkájáért. Több mint 100 műből választotta ki idei Táblaképfestészeti Biennálé díjazottjait a szakmai zsűri. Mint arról a kultúrpalata korábban beszámolt: a hazai kulturális élet egyik legnívósabb eseményét a járványhelyzet miatt a virtuálisan rendezték meg. Az érdeklődők így tizenkét különleges 3D-s kiállítótérben tekinthetik meg a tárlatot, melyet izgalmas művészinterjúk is színesítenek. Az online kiállítás hihetetlen népszerű az érdeklődők körében, eddig 18 országból érkeztek „látogatók" a felületre. A nívós seregszemle elismeréseit hagyományosan a kiállítás megnyitóján adják át a művészeknek, ebben az évben azonban nemcsak a tárlat, de a díjátadás is az online térbe került. A grémium tagjai- Dr. Nátyi Róbert, a REÖK vezető kurátora, Aknay János festő- és szobrászművész, valamint Hérics Nándor, grafikusművész – nagy egyetértésben ítélte oda az idei elismeréseket. A Magyar Művészeti Akadémia díját Végh András, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat díját Sejben Lajos, a Csongrád- Csanád Megyei Önkormányzat díját Varga- Amár László, míg a Szegedi Vízmű Zrt. díját Budaházi Tibor kapta. A fődíjat, az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerését Czene Mártának ítélték oda, Homályosan című művéért. A XVIII. Táblaképfestészeti Biennálét lenyűgöző alkotásait az érdeklődők még másfél hétig, július 12-ig tekinthetik meg a REÖK weboldalán található linkre, vagy a biennale.reok.hu oldalra kattintva. [2020.07.06.]