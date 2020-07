Új dal! MILO feat. MANUEL - Miért játszol? - klip, dalszöveg itt Jöjjön MILO feat. MANUEL – Miért játszol? című újdonsága.



MILO feat. MANUEL – Miért játszol? dalszöveg



Állj meg egy percre, állj meg egy percre

Olyat mondok neked, amit még soha soha nem

Nem tudom, nem értheted, túl sok a félelem

Magamat mérgezem, segít a sérelem

Akarsz-e még, akarsz-e még?

Nem tudod, de mégis mégis írsz

Kérlek, hogy figyelj jól rám most

Mert tőled csak azt kérdezném, hogy



Miért játszol még velem?

Hidd el, hogy megöl ez a küzdelem

Fájdalmas lett ez a gyötrelem

Kétlem, hogy sokáig tűrhetem

Én vagyok az áldozat

Ó, bárcsak látnád az álmomat

Egyszerű a story, csak te és én

Örökkön örökké a legvégén



Hideg ez a játék

Pedig egy ideje nem érzem már, hogy fáznék

Lehet, hogy jobb lenne neked valaki mással

És talán te csak betakartál engem, amíg fáztam

De még valami nem enged

Minden emlékünk összekötöz veled engem

Bevallom, nem tudom, hogy mit kéne most tennem

Mert látod, hogy baj van, de nem akarlak bántani

Nem nem nem

Én a nap, te a hold, a világ betakar

Felejtsük el ami volt, mert ez nem működik már

Én a tűz, te a jég, te a jövő, én a múlt

Ami valahogyan mégis téged mindig visszahúz

Mindig rád talál, sohasem ártanál

Sohase bántanálak, de várj még

Hideg ez a játék, hideg ez a játék



Miért nem veszed észre

Hogy te vagy a fél az egészhez?

Engem ez a csönd kivégez

Én vagyok az áldozat

Bárcsak látnád az álmomat



Mért játszol még velem?

Hidd el, hogy megöl ez a küzdelem

Fájdalmas lett ez a gyötrelem

Kétlem, hogy sokáig tűrhetem

Én vagyok az áldozat

Ó, bárcsak látnád az álmomat

Egyszerű a story, csak te és én

Örökkön örökké a legvégén [2020.07.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje For Sale Brand New Apple iPhone 11 Pro hangszer [2020.06.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu