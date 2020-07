Idén is lesz Cervinus Művészeti Fesztivál Kilencedik alkalommal ünnepeli a művészetet a Cervinus Teátrum a víz felett; július 15 és 28. között a Szarvasi Vízi Színházban. A tizennégy napos összművészeti fesztiválon a pihenés, a szórakozás és a kultúra hármas egységében ’követhetjük’ a Szarvast. ’Kövesd a Szarvast’ szlogenű nyári művészeti fesztivál a színházi előadásoktól, a musicalen, a táncjátékon és az egyedülálló, már kihagyhatatlan felolvasószínházon át különleges színházi műfajokkal színesítik a IX. Cervinus Művészeti Fesztivál idei kínálatát. A két teljes hét programsorozata tükrözni fogja a minőségi kultúra és a közös családi kikapcsolódás élményét a Körösre épített amfiteátrumban. Nagyon vártuk az indulást! – mondta Csasztvan András a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója. Elmondta, ahogy mindenki élete, a nyári szezon is fordulatokkal bír. Egy valami változatlan, a Körös-parti kultúrpalota varázsa. A Cervinusházban is elindult pár hete az élet, és most már alig várjuk, hogy a Vízi Színház színpadán is köszönthessük nézőinket a gondosan összeállított érdekes és értékes programsorozatunkkal. Dr. Dósa Zsuzsa a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója különleges fesztiválról beszélt, egyrészt a kétnyelvűség miatt, másrészt azért, hogy minden korosztálynak kínálnak programot és számos művészeti ág jelen lesz a szabadtéri amfiteátrumban, ahol bárki megtalálja, a számára legkedvezőbbet. A cervinusfest egyik újdonsága egy rendhagyó közönségtalálkozó, ahol a közönség kérdezhet kedvenc művészeitől. A nagyszabású, elegáns musicalgála már hagyomány, Csillagfény címmel lesz látható. A Holle anyó musical kicsik és nagyok kedvence. A Hotel Menthol bebizonyította, ott a helye a Körös fölé épített színpadon is. Molnár Ferenc Az ibolya című vígjátéka is visszaszökik a szabadtéri játszótérrel, valamint a szarvasi gyermekekkel élénkített Valahol Európában, de lesz még vígjáték (Imádok férjhez menni) és a Holdvilágos éjszakán című zenés kabaré is a két hét alatt. A Felolvasószínháznak az évadban komoly hagyománya és közönsége van, de a nagy térben is mindig sikeres – kuriózum Szarvason. Már kihagyhatatlan a szlovák nyelvű este, amely idén a két alkalommal is várja az érdeklődőket. Szarvas Város Napján a Kormorán együttesé a színpad. Az összművészeti fesztivál programjából a tánc sem maradhat ki, ugyanis a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncjátékával záródik majd a tizennégy nap. Varga Viktor, a Cervinus Teátrum főrendezője elmondta a Cervinus Fesztivál mottója „Kövesd a Szarvast”. A főrendező azt is hozzátette: „Szarvas színházról álmodott és az „Álomból valóság” – lett, ahogyan a Hotel Menthol egyik dalában elhangzik. Színháza van, vállalható szakmai színvonalú színháza. Mi is színházról álmodtunk az elmúlt három hónapban, ami július 15-én megvalósul.” Idei újdonág még, hogy innentől fogva nem csak nézhetjük a Cervinust, hanem meg is kóstolhatjuk, mégpedig egy sütemény formájában. A Cervinus Teátrum minden évben VIP jegyeinek értékesítésével egy-egy hátrányos helyzetű gyermek színházlátogatását szponzorálja. Ebben az éveben, aki ilyen jegyet vált a színház bármelyik előadására, az a Teátrum vendége egy Cervinus szeletre. A teljes programkínálat már megtekinthető a http://cervinusfest.hu oldalon és a Facebookon: https://www.facebook.com/cervinusfest/ Aki július 15 és 28 között a Szarvasi Vízi Színházba látogat, az szívmelengető, feledhetetlen élményekkel tér majd haza, mert a Cervinusban az első a közönség!

[2020.07.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje For Sale Brand New Apple iPhone 11 Pro hangszer [2020.06.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu