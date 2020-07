Veréb Tamás új arcát ismerhetjük meg a Barátok köztben Ma este nem csak színészként, hanem előadó-dalszerzőként is bemutatkozik a Barátok köztben Veréb Tamás. Két hónapja balhés rosszfiúként tűnt fel a Barátok köztben Csongor karaktere, aki azóta sok félreértést tisztázott maga körül. Mostanra azonban már látszik, hogy őszinte érzései ellenére a sors igencsak megnehezíti, hogy Csongor és Luca szerelme kiteljesedjen. „Hatalmas boldogság és egyben nagy kirándulás számomra, hogy a Barátok köztben szerepelhetek. Izgalmas karakter bőrébe bújtam, hiszen Csongor körül sok titok, vagy inkább pletyka és félreértés kering. Remélem, hogy a nézőknek is legalább annyira érdekes követni, hogy kirajzolódjon a karakter valódi énje, mint nekem, szereplőként” - mondja Veréb Tamás. A népszerű színész-énekes az elmúlt években egyre több dalt írt, ezidáig társszerzőként szerepelt produkciókban. Nemrégiben azonban elkészült a Szabad élet című szám, amit teljes egészében ő jegyez. Ez a dal ma este a Barátok közt egyik fontos jelenetében is felcsendül. „Színészként és énekesként ismerhetett meg a közönség, ám az életemben egyre fontosabbá válik a dalszerzés; úgy érzem, most erre szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni. A Barátok közben is hallható Szabad élet című számom az első olyan dal, amit egyedüli szerzőként jegyzek. A mondanivalója kicsit spirituális, igyekeztem továbbgondolni az élet és a szerelem jelentését. Hiszek abban, hogy nem csak egyetlen jelenünk van, és léteznek olyan emberek, akikhez több életen át kapcsolódunk valamilyen formában. Nagyon örülök, hogy a Barátok közt alkotói nyitottak voltak arra, hogy ezt a számot énekeljem a sorozatbeli kedvesemnek, akivel a kapcsolatunk hamarosan nagy fordulatot vesz” - teszi hozzá Veréb Tamás. A művész persze az elkövetkezendőkben nem szakít a zenés színpadokkal – hiszen jelenleg is egy új musicalben próbál –, csak a jövőben több energiát fektet arra, hogy a közönség a szerzői oldalát még jobban megismerje, akár magának, akár más előadóknak készített alkotásokkal.



