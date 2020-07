Gospelsorozatot készít a Netflix Gospelsorozatot készít a Netflixnek Pharrell Williams. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel Williams püspök segítségével. A lelkipásztor és a virginiai gospelkórusok vezetői eddig felfedezetlen új tehetségeket is keresnek majd - számolt be róla Pharrell az idén a koronavírus-járvány miatt online megrendezett Essence Fesztiválon vasárnap. Az énekes maga is megjelenik majd a műsorban, de az executive produceri feladatokat is vállalta I Am Other elnevezésű multimédia cégén keresztül.



A Grammy-díjas sztár legutóbb az NBC The Voice című tehetségkutató műsorában tűnt fel a képernyőn.



A Voices of Fire című Netflix-sorozat mellett Pharrell más projekteken is dolgozik a streamingóriás számára. Kenya Barris társaságában musicalt készít a Juneteenthről, az amerikai rabszolgaság eltörlésének napjáról.



A Voices of Fire már idén elindul a Netflixen a Variety.com értesülése szerint. MTI [2020.07.08.] Megosztom: