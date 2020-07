4tress - Vízió: dalszöveg, videoklip Jöjjön a 4tress - Vízió című dala.



4tress - Vízió dalszöveg: / Verze /

Bébi te vagy a fény a mélyben

Az álmatlan éjszakák most véget érnek

Mert nem voltam biztos ennyire még semmiben

Az egész testidegen tőlem és tetszik ez

Te lettél az egyik felem

Hiányérzetem van, ha szem elől veszítelek

Mosolyt csalnak az arcomra az irigy tekintetek

Ha velem tartasz, sok teher alól mentesítelek / Hey

Felélesztetted bennem ami rég elveszett már

Elengedtem a gondolatot, hogy képes leszek rá

De te vagy a remény, nekem ez elég

Tudnod kell, hogy te terelsz csak a jó irány felé / Pre-Chorus /

Véletlenek nincsenek, látom a jeleket

Elmondanám de a szavak már ehhez kevesek

Gyere velem és megmutatom, hogy lehet

Úgy élni, hogy ne kelljen fájjon a fejed / Refrén /

Amikor mellettem vagy, csak azt kívánom, hogy az idő megálljon végleg

Ahogy a semmiből jöttél, úgy vittél is mindent, a szívem most nem téved

Csak a szemedbe kell nézzek és megszűnik a világ

Nincs tovább, végre megtaláltam az igazi lányt

A jelenléted bennem eddig ismeretlen érzést ereszt szélnek / Verze /

Nincs az a hullámvölgy miből együtt ki ne másznánk

Főszerepet kaptál az életemnek filmvásznán

De semmi színjáték, csak a legőszintébb szandék

Viszlát szürke napok! csináljuk meg a parádét

Minden gyenge pontod engedd, hadd erősítsem meg

Higgy bennem, a jöttöd értelmet adott mindennek

A lángunk menedéket nyújt a legnagyobb hidegben

A fülledt éjszakák megtörik a csendet / Pre-Chorus /

Véletlenek nincsenek, látom a jeleket

Elmondanám de a szavak már ehhez kevesek

Gyere velem és megmutatom, hogy lehet

Úgy élni, hogy ne kelljen fájjon a fejed / Refrén /

Amikor mellettem vagy, csak azt kívánom, hogy az idő megálljon végleg

Ahogy a semmiből jöttél, úgy vittél is mindent, a szívem most nem téved

Csak a szemedbe kell nézzek és megszűnik a világ

Nincs tovább, végre megtaláltam az igazi lányt

A jelenléted bennem eddig ismeretlen érzést ereszt szélnek