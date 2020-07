Új klip! Deniz és Orsovai Reni - Nem érdekel: dalszöveg itt! Mutatjuk Deniz és Orsovai Reni - Nem érdekel című klipjét,



Deniz és Orsovai Reni - Nem érdekel: dalszöveg



Nem érdekel akkor sem hogyha fáj a csend

akkor sem hogyha fáj itt bent

akkor sem ha nem látlak többé

engem már nem érdekel

akkor sem hogyha fúj a szél

akkor sem hogyha tévedtél

akkor sem ha nem láthatsz többé

engem már sosem Ez már az újabb utolsó utáni alkalom

még mindig körülötted forog minden nappalom

és minden éjszakám aludni nem tudok

ellenünk összeesküdtek az univerzumok

hogy történhet

hogy most is ugyanoda fut ki a történet

a gondok elől mindig futni te öltél meg

bennem egy darabot viszlát

ne keress ne hívj nem maradok mert nem érdekel Nem érdekel akkor sem hogyha fáj a csend

akkor sem hogyha fáj itt bent

akkor sem ha nem látlak többé

engem már nem érdekel

akkor sem hogyha fúj a szél

akkor sem hogyha tévedtél

akkor sem ha nem láthatsz többé

engem már sosem Talán a csillagokban van a hiba

minden amit érzel fény meg energia

hiába volt köztünk meg a kémia

miért kell mindennek elmúlnia

megint egy SMS szomorú szmájli meg a haragos

én vagyok a hibás minden olyan zavaros

ha fáj is bent és ha nem látlak többé

akkor sem érdekel váljunk köddé Nem érdekel akkor sem hogyha fáj a csend

akkor sem hogyha fáj itt bent

akkor sem ha nem látlak többé

engem már nem érdekel

akkor sem hogyha fúj a szél

akkor sem hogyha tévedtél

akkor sem ha nem láthatsz többé

engem már sosem Minden arcban minden hangban

téged kereslek a csendben a zajban

ha nem látlak ha nem hallak

könnyebb ha elmenni hagylak

de minden arcban és minden hangban

téged kereslek a csendben a zajban

ha nem látlak ha nem hallak

könnyebb ha elmennyi hagylak Nem érdekel akkor sem hogyha fáj a csend

akkor sem hogyha fáj itt bent

akkor sem ha nem láthatsz többé

engem már nem érdekel

akkor sem hogyha fúj a szél

akkor sem hogyha tévedtél

akkor sem ha nem láthatsz többé

