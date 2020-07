Bikers' Weekend Budapest: Omega, Edda Művek és Mobilmánia is lesz Új fesztivál debütál Budapesten. A Bikers' Weekendet szeptember 17-től 19-ig rendezik meg a Vasúttörténeti Parkban, fellép az Omega, az Edda Művek, a Mobilmánia, a programok sorában lesz motorépítő bajnokság és szépségverseny is. A zenei és motoros fesztivál egyik fő attrakciója a Magyar motor-, és hot rod építő bajnokság (EMAT), amelyen mintegy ötven épített motor és autó lesz megcsodálható, a Pannóniáktól a Harley-Davidsonokig - közölték a szervezők az MTI-vel. A rendezvény első napján, szeptember 17-én ad koncertet az Edda Művek, amely 46 éve létezik és 230 dal van a háta mögött. Az egykori P. Mobil-tagokból alakult, Fonogram-díjas Mobilmánia szeptember 18-án este lép fel a Bikers' Weekend Budapesten, a zárónapon pedig az Omega játszik. Az 1962 óta aktív formáció a Best of Omega turnésorozat keretében, annak egyetlen budapesti állomásaként érkezik a Vasúttörténeti Parkba.



A helyszínből fakadóan számos érdekes látnivaló és program fogja várni az érdeklődőket, lesz hajtányozás, kisvasutozás, játékok kicsiknek és nagyoknak. MTI [2020.07.12.]