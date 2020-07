"Nincsenek szavak" - az EFOTT 2020 szervezői reagáltak Nehéz megszólalnunk, mert túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az idei évet minden eddiginél jobban vártuk, mivel idén közösen ünnepeltük volna az EFOTT 45. szülinapját... "Nincsenek szavak...

Nehéz megszólalnunk, mert túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az idei évet minden eddiginél jobban vártuk, mivel idén közösen ünnepeltük volna az EFOTT 45. szülinapját... Rengeteg fejlesztéssel, extra programokkal és energiával készültünk erre az évre, hogy megköszönjük nektek, hogy 1976 óta töretlenül az EFOTT a nyár legnagyobb hallgatói bulija és visszaadhassunk nektek is abból a rengeteg szeretetből, amit tőletek kapunk!

Köszönjük nektek azt a mérhetetlen támogatást, amit nap mint nap üzenetek és megvásárolt jegyek formájában kapunk tőletek, ebből fogunk új lendületet venni! Ígérjük, hogy mindent bepótolunk, amit idénre terveztünk és 2021-ben egy minden eddiginél nagyobb bulival térünk vissza!

Szeretnénk továbbá megköszönni a szervezői csapatunknak, szponzorainknak, technikai szolgáltatóinknak és zeneszészeinknek, hogy végig kitartottak mellettünk és hálásak vagyunk a fáradhatatlan munkáért, amivel ezt a kihívásokkal teli évet közösen végigcsináltuk!

Közösen ebből is ki fogunk jönni, ezért csak ennyit mondunk: EFOTT 2021, jövünk!

A megvásárolt jegyekkel kapcsolatban hamarosan minden információt közzéteszünk itt, természetesen lesz lehetőségetek a jegyek visszaváltására és 2021-re való átvitelére is."



[2020.07.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu