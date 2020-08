Parkfoglaló gála a világsztárral Budapesten A Magyar Állami Operaház – több sikeres nyári programját követően – 2020. augusztus 19-én, nemzeti ünnepünk előestéjén az Eiffel Műhelyházban is újraindítja nyilvános szakmai tevékenységét, ugyancsak szabadtéren. A Műhelyház körüli hatalmas park ad otthont annak a nagyszabású gálaműsornak, amelyen az Opera művészei és napjaink legnépszerűbb tenorja, Jonas Kaufmann lépnek a közönség elé. Bár az elmúlt évek legnagyobb operaházi beruházása, az Eiffel Műhelyház hivatalos átadása márciusban meghiúsult a veszélyhelyzet miatt, a munkálatok az előadások számára ellehetetlenült időszakban is folytatódtak. Megtörtént a komplexumot körülvevő, Kodály Zoltán nevére keresztelendő park tereprendezése és füvesítése, elkészültek a parkolók, és a teljes közönségforgalmi közlekedési rendszer is kialakulásra került. Az így létrejött egyhektáros közösségi tér a szabad ég alatt teremt lehetőséget az Opera művészeinek arra, hogy grandiózus keretek között térhessenek vissza a zeneszerető közönséghez. 20 kiváló magyar operaénekes három magyar karmester vezényletével, valamint az Opera zenekarának és énekkarának támogatásával ad elő egy-egy népszerű áriát – a művészeket az elmúlt időszak legtöbbet veszített magánénekesei közül válogattuk. A Parkfoglaló gála sztárvendége a hazai rajongók által is jól ismert Jonas Kaufmann lesz, aki viszont 2013, tehát első magyar, operaházi fellépése óta nem énekelt operát budapesti közönségének – most viszont éppen ez történik majd! Jonas Kaufmann-nak, a német tenornak, ahogy mondani szokás, jó lapokat osztottak, hisz nemcsak megnyerő kiállásával és lenyűgöző sármjával arat sikereket a világ legnagyobb operaszínpadain, de erőteljes, mégis érzéki hangjával, egyedi hangszínével és tűpontos intonációjával, muzikalitásával is kiérdemli már most a „legendás” jelzőt. Lemezei közel másfél évtizede tarolnak a klasszikus zenei rangadókon és toplistákon, színpadi alakításai etalonnak számítanak, közvetlen és spontán stílusával pedig feledhetetlenné teszi dal- és áriaestjeit is.



Neve mára egyet jelent a legmagasabb minőségű interpretációval, Jonas Kaufmann a legnagyobb operai szupersztár, ugyanaz a szint, mint Anna Netrebko a dívák között. [2020.08.03.]

