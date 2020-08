Az Apostol együttes énekese fontos hírt közölt Az Apostol 50 koncertet új időpontban tartják. Mutatjuk az erről kiadott közleményt. "Kedves Közönségünk! Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a 2020. augusztus 28-ra meghirdetett Apostol 50 koncertet egy új időpontban, 2021. március 7-én tartjuk meg a Papp László Budapest Sportarénában! Az Apostol együttes és mi szervezők is a közönség érdekeit, legfőképp mindenki egészségét tartjuk szem előtt. Az a célunk, hogy minden jegyvásárló részt tudjon venni a koncerten, és mindenkinek ugyanazt a felhőtlen szórakozást, hangulatot, koncertélményt tudjuk biztosítani. Ezért közösen úgy döntöttünk - bár a jelenlegi hatályos jogszabály nem tiltja, hogy az eseményt megtartsuk az eredeti dátumon -, hogy a koncertet egy olyan új, későbbi időpontban tartjuk meg, amikor azt már biztonságosan, zökkenőmentesen tudjuk lebonyolítani. Így később ugyan, de együtt, közösen, méltón ünnepelhetjük meg az Apostol zenekar öt évtizedes fennállását. A már megváltott belépőjegyek az új időpontra érvényesek, így azzal a koncert az új dátumon (2021. március 7-én) látogatható. Amennyiben a rendezvényre vásárolt parkolójegyet is, úgy természetesen az is érvényes az új dátumra. Az esemény: https://apostol-50--arena-koncert.broadway.hu/2021-03-07-20… Köszönjük türelmüket és megértésüket! Üdvözlettel:

Broadway Event Kft".



Fejezd be az Apostol slágereinek címét kvíz – nézzük, megy-e a telitalálat! [2020.08.04.] Megosztom: