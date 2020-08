Különkiadással jelentkezik a Budapest Park új LMBTQ-sorozata A város vadonatúj LMBTQ-tematikájú partysorozata, a Ludus minden héten pénteken várja a bulizni vágyókat a Budapest Parkban. Augusztus 7-én pedig egy igazán izgalmas különkiadással jelentkeznek, hiszen Lady Gaga Chromatica című albumának hivatalos megjelenési party-jával kötötték össze az eseményt a szervezők. A Ludus elnevezés mögött egy sejtelmes, buja magyarázat rejlik: ez egy görög kifejezés, a szerelem legjátékosabb formája. Vagyis ez a buli mindenkinek azt rejti, amire valójában vágyik - az egy éjszakás gyönyört az érzelmi hedonistáknak vagy szenvedélyes átutazóknak, és akár szerelmet az igazit kereső álmodozóknak. A júliusban startolt szabadtéri LMBTQ-partysorozat hétről hétre egyre több bulizni vágyót vonz a Hoppá terasz földszinti részén berendezett kis földi paradicsomba, ami tökéletesen rezonál a helyszín “Hagyd kint a valóságot” szlogenjével is. Augusztus 7-én ráadásul egy igazi ínyencséggel készülnek, az este ugyanis a melegikonnak számító Lady Gaga munkássága előtt tisztelegnek. Ennek apropója, hogy a szupersztár énekesnő a karantén alatt elhalasztott Chromatica című albumát nemrég jelentette meg, így Magyarországon először a Budapest Parkban ünnepelhetjük meg ezt a csodás, kritikailag is elismert anyagot egy exkluzív official release party keretein belül. Már csak azért is különleges ez az élmény, hiszen Gaga saját bevallása szerint másra sem vágyik, mint hogy a “Little Monster”-ek (így hívja rajongóit) együtt bulizzanak az új dalokra. „Rájöttem, hogy alig várom már, hogy lássam az emberek reakcióját, hogy együtt táncolhassunk a zenémre. El akarok menni valahová, bárhová, ahol ott egy csomó ember, és olyan hangosan üvöltetni ezt a lemezt, amennyire csak lehet – meg akarom mutatni nekik, mennyire imádom őket! Addig is remélem, hogy amikor a Chromaticát hallgatják, és végigkísérnek a saját, személyes utamon, a saját útjukat is megjárják, és ugyanúgy áttáncolják majd magukat a fájdalommal teli időszakokon, mint ahogy azt én is tettem.” Augusztus 7-én tehát itt a lehetőség, hogy eleget tegyünk Lady Gaga legnagyobb vágyának, azzal, hogy szimplán átadjuk magunkat az önfeledt szórakozásnak. A Budapest Park ezen kívül egyébként továbbra is kis létszámú élőzenei koncertekkel, Dumaszínházzal, hétvégente pedig több helyszínen zajló bulikkal várja a közönséget, amikről a www.budapestpark.hu oldalon tájékozódhattok. Chromatica Night Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/380185036291225/ Hangolódj az estére Lady Gaga Chromatica című albumával: https://lnk.to/_chromatica [2020.08.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje énekest keresünk zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2020.08.01.]

Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu