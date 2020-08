Megtartják a Bőköz Fesztivált? Válaszoltak a szervezők! Megtartják az V. Bőköz Fesztivált a meghirdetett időpontban szeptember 3. és 6. között az előzetesen kiadott programmal Kémesen, Szaporcán, Tésenfán és Drávecsehiben. A nemzeti összetartozás, a népi kultúra és a hagyományőrzés jegyében négy faluban harminchét helyszínen száz programmal rendezik meg az ormánsági összművészeti fesztivált a rendezvények megtartására vonatkozó előírásoknak megfelelően. A kulturális esemény jellege, infrastrukturális háttere, létszámbeli, időbeli, távolságbeli és helyszínbeli eloszlása segíti, biztosítja, hogy a fesztivál megfeleljen az érvényben lévő, rendezvények megtartására vonatkozó előírásoknak. A szervezők a megrendezésében szorosan együttműködnek a térség katasztrófavédelmi szerveivel. A jubileumi összművészeti rendezvénynek továbbra is Drávacsehi, Kémes, Szaporca és Tésenfa ad otthont a Duna–Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközponttal együtt. Pataki András fesztiváligazgató elmondta: új és hosszabb távú célként azt szeretnék, ha a Bőköz Fesztivál és az adott térség kulturális tartalmú kínálata országos mintaprogramként hatással lenne a falvak társadalmi fejlődésére. A négy település közössége egységes stratégiával álmodja tovább a jövőjét, hogy meg tudják mutatni magukat, miközben a művészet terén országos kitekintést nyerhetnek. E törekvéssel, a trianoni évfordulóra emlékezve a nemzeti összetartozás jegyében érkeznek a fesztiválra most határon túlról főként népzenei és néptáncos művészeti csoportok, fellépők. Mindemellett őrzik az esemény összművészeti jellegét. Az irodalom, a zene, a színház, az alkotó- és képzőművészet területéről előadásokat, kiállításokat, bemutatókat tartalmazó színes programmal várják a nézőket. A kémesi nagyszínpadon fellép a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttes, Szabó Balázs és bandája, a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes, a Cimbaliband, a Pannon Cigányzenekar. A folk műfajon kívül érkeznek a rock nagyágyú, Kalapács József és Rudán Joe vezetésével az Atilla Fiai Társulat tagjai. Nagyszabású szvingshow-t tart a Local Vintage Company zenekar, és meghallgatható a soproni szimfonikusok Zenés mesék, mesés zenék című produkciója. A szaporcai Bőköz, illetve Hétöles-tó színpadon mások mellett zenél a Kollmann Gábor Band kiegészülve Wolf Katival és Urbán Orsival. Jön a magyar dzsessz kiválósága, Binder Károly, aki Varga Gáborral zenél együtt. Nagy bulit csap a Blues Hangers, a Four Corners, utcabált tart a Flört együttes, világslágereket ad elő a Quartetto formáció, és a húzza a talpalávalót a Fajkusz Banda. A Maros Művészegyüttes táncjátékot hoz Szaporcára. Tésenfán Pál Zsolti Jazz- és Kultúrkertjében Vastag Tamás szvingkoncertje látható, de fellép többek között a Grappa Jazz és a Varga Gábor Jazz Trió. Akusztik stand-uppal érkezik Váray László, s mindemellett a Mecsek és a Sopron Táncegyüttes is szerepel a programban. Drávacsehiben a Levendulaszárító színpadon a Harka Táncegyüttes, a Figurás Banda, a Szénási Akusztik és a Sanzon Time is fellép. A felvidéki Gál Tamás színművész több produkcióját hozza el a fesztiválra, ebből is láthatnak ízelítőt a nézők. A fesztivál alatt számtalan program várja négy településen az érdeklődőket. NépmesePont, Versmondó Szalon, táncház, prímásverseny, kirakodóvásár, helyi értékek és mesterségek bemutatója is szerepel az esemény gazdag kínálatában. Különböző színházi előadásokkal, estekkel megidézik Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Szendrey Júlia, Arany János, Rejtő Jenő, Márai Sándor és Hamvas Béla szellemiségét. Fellépnek komlói, siklósi, szennai és pécsi fiatal néptáncosok. Láthatóak lesznek népdalénekesek, mutatványosok, zenészek, táncosok, és természetesen a helyi gasztronómiai kínálattal is találkozhatnak a nézők. A szervezők szándéka szerint az ingyenes rendezvény minden korosztálynak kínál programokat a legkisebbektől a legnagyobbakig: gyerekeknek, felnőtteknek és családoknak is a műfaji sokszínűség, a minőség és az igényesség jegyében, hogy az Ormánságnak ebben a térségében is tovább tudják őrizni a magyar kulturális értékeket, hagyományokat határon innen és túl. Az V. Bőköz Fesztivál fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter és dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A védnökök: dr. Hoppál Péter kulturális alapellátásért felelős miniszteri biztos és Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője. http://bokozfeszt.hu/ [2020.08.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje énekest keresünk zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2020.08.01.]

Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu