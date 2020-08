Dj Dominique: "Jó érzés látni, hogy ilyen kreatív projektet találtak ki" A KézenFogva Alapítvány nagykövete, Várkonyi Attila, Dj Dominique is részt vett az eseményen. A KézenFogva Alapítvány és a Fruccola csapata a Zsiráffal együttműködésben családi napot tartott, a Jupiter food truck újranyitását ünnepelve. A közös társadalmi vállalkozást azért hozták létre a múlt évben, hogy egy kis segítséggel a fogyatékossággal élő embertársaink is megvalósíthassák álmaikat, és egy sikeres együttműködés részesei lehessenek. Céljuk, hogy olyan embereknek adjanak munkát, akik noha fogyatékossággal élnek, de annál szorgalmasabban tevékenykednek a food truck működtetésében, megmutatva országnak, világnak értékeiket, képességeiket. A lelkes fiatalok a legfinomabb raclette sajt szendvics mellett saját koncepció szerint készült burgerüket készítik Budapest központjában, a Teréz körúton. Sok embert ki tudnak szolgálni, hiszen több megváltozott munkaképességű személy foglalkozik azzal, hogy kiváló minőségben kerüljenek a finomságok a vendégek kezébe. Közös szándékuk, hogy széles társadalmi környezetet elérve és érzékenyítve, a társadalmi vállalkozás ízletes ételeket és italokat kínáljon az érdeklődőknek. Környezettudatos működésük során javarészt hazai alapanyagokat használnak fel. Céljuk, hogy stabil munkát adjanak fogyatékos embereknek, fenntarthatóan működjenek, és minél több Jupiter kocsi induljon el az országban, minél több fogyatékos embernek munkát nyújtva ezáltal. Pordán Ákos, a KézenFogva Alapítvány ügyvezetője a szezonnyitó családi délután alkalmával részletezte, 2008 óta foglalkozik a KézenFogva Alapítvány azzal, hogy a fogyatékossággal élők a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedjenek, ezalatt az idő alatt 1500 embert juttattak munkához. - Négy évvel ezelőtt felmerült bennünk, hogy egy olyan társadalmi vállalkozást indítsunk útjára, amely különlegesebb mint a többi, ami egyrészt jól működik, mert a piaci igényeket kielégíti, másrészt pedig a társadalmi hatását is el tudja érni, hiszen ezzel érzékenyíthetjük a nem fogyatékos embereket. Egy profitorientált és egy non-profit orientált szervezet találkozásának a metszete a Jupiter - emelte ki Pordán Ákos.



Tunyogi Imre, a food truck munkavállalója nagy lelkesedéssel beszélt tevékenységéről: - Az elejétől fogva a Jupiternél tevékenykedem, a szívem csücske ez a projekt. Szeretem ezt a munkahelyet, a lelkemen viselem, és a legjobb csapattal működhetek együtt. A KézenFogva Alapítvány nagykövete, Várkonyi Attila, Dj Dominique is részt vett az eseményen, és elárulta, miért fontos számára az érzékenyítés. - Nagyon lényeges a társadalmi felelősségvállalás, ezért is nagy megtiszteltetés számomra, hogy az alapítvánnyal együttműködhetek. Jó érzés látni, hogy ilyen kreatív projektet találtak ki a fogyatékkal élőknek, ezáltal pedig a tiszteletünket tudjuk kimutatni a részükre. Már évek óta barátok vagyunk Tunyogi Imrével is, és örömmel látom, milyen lelkiismeretesen működtetik a Jupitert. Fontos, hogy megbecsüljük őket, munkát adjunk számunkra, hiszen a saját fizetésük a segély helyett nagyobb önbecsülést ad számukra - mondta az ismert rádiós műsorvezető és lemezlovas. További információ: https://www.facebook.com/jupiterfoodtruck/ [2020.08.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje énekest keresünk zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2020.08.01.]

Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu