Női újhullám az Opus Jazz Club színpadán Augusztusban öt olyan formáció játszik a fővárosi Opus Jazz Club színpadán, amely új megvilágításba helyezi az improvizatív női éneklést. A magyar, lengyel és cseh művészeket is felmutató formációkban a friss zeneszemléleten túl további közös pont, hogy mindannyian kapcsolódnak a népzenei hagyományhoz, a megszokottól eltérő zenei közegben teszik személyessé azt - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A Lengyelországból hazatérő Bazsinka Ágnes krakkói zenészekkel közös kvartettjében a legkülönbözőbb módokon használja hangját. Az augusztus 1-jén koncertet adó Las IIII együttes dinamikus zenéjében poliritmikus formák, éteri hangok, mesemondás, improvizáció és világzenei elemek összefonódásából jön létre áttetsző, feltűnő mintákkal telehímzett zeneszövet.



Augusztus 13-án Szász Veronika és Bata István duója, a Veni folytatja a női énekhangot középpontba állító sorozatot: a duó elektronikusan modifikált ének-basszusgitár hangzással sző lágy textúrákat, repertoárjuk a népdalfeldolgozások mellett saját szerzeményeket foglal magában. A koncerten a 2016-ban megjelent, Unfold című duplaalbumról, valamint a hamarosan megjelenő Unform című lemezről hallhat a közönség kompozíciókat.



Augusztus 14-én a cseh Bára Zmeková érkezik, aki dalai törékenységét és finomságát humorral és játékossággal ellensúlyozza. Zenéjében folk, dzsessz és klasszikus zene keveredik, némi elektronikával fűszerezve. Az Opus Jazz Clubba a cseh tradicionális zenében is fellelhető hangszerekből álló felállással (hegedű, tangóharmonika, dob, ének) érkezik.



Augusztus 15-én a budapesti Womex egyik fellépője, a Dalinda látható és hallható az Opusban. A három énekes, Paár Julianna, Tímár Sára és Nádasdy Fanni a cappella formációja az emberi és főként a női lét meghatározó szakaszait énekli meg. A gondosan válogatott népdalokat kortárs ízléssel írják át több szólamra, modern hangzást kölcsönözve a melódiáknak.



A női sorozat augusztus 26-án a Bakos Bettina által vezetett Bettika Quintet koncertjével zárul, a program saját szerzeményekből és versmegzenésítésekből (Tandori Dezső, Tarbay Ede, Bella István, Csukás István, Weöres Sándor) áll. Emellett magyar és cigány népzenei dallamok átdolgozásai hoznak színeket a koncertműsorba, a szöveg nélküli saját darabok pedig teret adnak a szabad improvizációnak.

