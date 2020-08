Megérkezett! USEME - Leszel-e még? A tavalyi Nagy-Szín-Pad nyertes zenekar Leszel-e még? című dalához forgatott videót. A történet két főszerepét a Balázs Béla-díjas Dér András és felesége, Dér Denisa színésznő alakítja. A Leszel-e még? különleges szerzemény a csapat számára, sokrétű jelentése a feltétel nélküli szeretetről és kitartásról szól, miközben sötét árnyékként ezek elvesztése is megjelenik a sorok között. Csongor Bálint, a csapat frontembere, szövegírója így mesélt az ihletforrásról: „Eredetileg a saját párkapcsolatomról kezdtem írni a dalt, aztán ahogy egyre jobban elmélyültem benne, megláttam a párhuzamot édesapám és magam között. Végül az egész jelentés kitágult minden emberi kapcsolatra vonatkoztatható gondolatokra és érzésekre. Az üzenet az, hogy az igazi szeretet mindenen átsegít, legyen szó szerelemről, családról vagy akár barátságról. Végül sajnos úgy hozta az élet, hogy a dal most már emléket állít édesapámnak és az ő kapcsolatuknak édesanyámmal.” A mindenen átívelő szeretetet, mely értelmet ad az élet bármilyen helyzetének, az elismert rendező/operatőr Dér András és felesége mutatja be hol édes-bús, hol komikus jeleneteken keresztül. „Próbáltuk a humort és a könnyedséget hangsúlyosan belevinni a képekbe, hogy bár megmaradjon a zene és a szöveg pátosza, kapjon még egy réteget a jelentés. Picit el akartuk emelni a valóságtól, mégis hétköznapi helyzetekkel megtartani a jelenetek realitását. Bálint elképzeléséhez jól illeszkedett az én vízióm, mely a társ létezését és hiányát állítja szembe egymással. A szereplőkhöz különleges viszony fűz: András a tanárom volt az egyetemen, Denisával pedig tavaly forgattunk közösen egy sorozatot. Fantasztikus emberek, és isteni energiákkal működnek együtt – ráadásul ez a képernyőn is remekül látszik, így igazán jól sikerültek a helyzetek.” – emlékezett vissza Koblicska Örs rendező a koncepcióra és a közös munkára. A Leszel-e még? a tavasszal megjelent Üveghegy című USEME nagylemez záródala, melyhez az üzenete miatt is mindenképpen akartak klipet forgatni a srácok. Hamarosan pedig koncerten is találkozhatunk velük, hiszen augusztus 30-án végre színpadra állnak a Barba Negra Trackben! [2020.08.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje énekest keresünk zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2020.08.01.]

