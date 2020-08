A Dirty Slippers melegít be a Karthago előtt Szarvason Igazi rockzenei ünnep augusztus 20-án a Szarvasi Vízi Színházban A tavaly 40 éves születésnapját teltházas Budapest Aréna koncerttel ünneplő legendás Karthago zenekar új lemezét és legnagyobb slágereit mutatja be augusztus 20-án este nyolc órától a Szarvasi Vízi Színház színpadán.



Az ülős, színházi koncert minden szempontból különleges élményt tartogat a közönség számára, hiszen a pompás környezetben szólalnak majd meg olyan örök slágerek, mint a "Keleti Éj", az "Apáink útján" vagy a Külföldön is sikert elérő "Requeim".



A Rock Elefántjai legújabb dupla, koncert DVD-je pedig idén nyáron került a boltokba.



Az este vendége a jelenleg az új nagylemezén Grammy-djías producerekkel dolgozó, Dirty Slippers zenekar, akiknek a koronavírus járvány miatt egyetlen, nyári, hazai koncertje lesz a Vízi Színházas fellépés, ráadásul Nagy Attila dobosuk pedig szarvasi, így a dallamos pop-rockban utazó trió egészen biztosan maximumra fokozza majd a hangulatot a legendák előtt olyan dalaikkal, mint a "Hang vagy Jel" vagy a "Vedd el az eszem" [2020.08.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kabir szolgáltatás [2020.08.13.]

énekest keresünk zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2020.08.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu