Ismerd meg a Balatoni KultúrHangot A Balatoni KultúrHang egy művészeti eszencia a Balaton-Felvidéken, amelyben minden zenei stílus képviseltetheti magát a klasszikus zenétől az electron, a jazz-, a soul-, a pop-, a rock és a hagyományőrző népzenén át egészen a világzenéig. A zene mellett helyet kap a táncművészet, gyerekprogramok, színház, költészet, képzőművészet és a filmművészet is. Célunk, hogy minél több minőségi produkciót és művészeti alkotást juttassunk el a közönséghez egész Balaton-Felvidéken, olyan professzionális művészekkel akik különleges, egyedi és saját dolgot hoztak létre a világban. Legyen az zene, képzőművészet, tánc, film vagy akár színházi műfaj.



Az egyesület Tihanyban alakult meg. A csapat profi művészekből ( zenészek, írók, fotósok,képzőművészek, színpad technikai csapat), managementből és helyi emberekből alakult.



A nehéz helyzet ellenére már június óta tevékenyen dolgoznak főként még Tihanyban. Úgy érzik ha itt kialakult az egységes művészeti élet akkor nyitnak majd minden Balatoni település felé. Ez terveik szerint már ősztől elkezdődik mivel augusztusra Tihany összes csodás helyén létrehoztak már fantasztikus dolgokat. ( Belső-tó, Tihanyi Apátság, Echo, Tihanyi Piac Placc) Programjaik felsőkategóriás művészi élmények. Ezt a közönség is visszacsatolta nekik bőven a nyár folyamán. A környező települések is érdeklődve figyelik munkásságukat, mely ilyen rövid idő alatt eljutott hozzájuk. Ez nem véletlen. Hiszen a Balaton csodás térségében annak ellenére, hogy rengeteg művész ember él, mégis hiány szamba ment az utóbbi években az igazi minőségi kultúra.



Legnagyobb programjukra a Balatoni Kultúr JAM-re augusztus 16-án kerül sor a Tihany Piac Placcon. Ezt az ismert csodás helyet nem is akármilyen képzőművész házaspár üzemelteti. Garam Judit a NUBU tulajdonosa és tervezője, valamint Peleskey Ákos Budapest legnagyobb Art Galériájának a tulaja a Mono art-nak. Százával érkeznek ide látogatók az ország minden tájáról. Nagyon szeretik ezt a kulturális gasztro különlegességet mely most zenével, kiállítással és táncos produkciókkal is bővül a Balatoni KultúrHang jóvoltából.



Az egyesület elnöke Tóth Szabina, aki ismert zeneszerző, zongorista és énekes a magyar könnyűzenei életben. A New Level Empire egykori női énekese és zongoristája. Komolyzenei zongoraművész, a Fonogram főcímdalának szerzője. Munkássága kiterjed a színházi világra és filmzenére is. Balatonon létrehozott egy saját zenei stúdiót és nemrégiben ide költözött Budapestről, hogy teljes egészében itt alkothasson.



