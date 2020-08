István király és más - Szimfonikus Ünnepi koncert Budapesten

Ki ne ismerné, ki ne szeretné hazánk minden idők legsikeresebb rock operáját, az István a királyt? Ki ne hallotta volna Varga Miklós egykori nagy slágerét, az Európát? Ki ne szeretné a Honfoglalás című szerzeményt Demjén Rózsi előadásában?

Most, egy olyan Ünnepi Szupergálán vehet részt, ahol mindez egyben, együtt hangzik majd el a legkitűnőbb előadók tolmácsolásában, hatalmas, monumentális zenekari kísérettel, tánckarral és kórussal, hogy egy igazán méltó és felejthetetlen ünnepi estét élhessünk át együtt!



Nem csak a gyönyörű és autentikus helyszín, a hatalmas zenei élmény, de a különleges, izgalmas szereposztás is felejthetetlen élményt ígér: a Budapesti Showszínház ismét magasra tette a lécet!



Az esemény a tüzijáték előtt befejeződik, de a helyszínen hatalmas kivetítőkön közvetítjük élőben, de a Normafához is közel vagyunk, így át lehet érni oda is, ahonnan kitűnően megtekinthető lesz ez a program is. :)



Szereposztás/fellépők:

István: Nagy Szilárd

Gizella: Kovács Bea

Sarolta: Polyák Rita

Koppány: Mészáros Árpád Zsolt

Réka: Békefi Viktória

Asztrik: Makrai Pál

Laborc: Ragány Misa

Táltos Asszony: Lelkes Renáta



Közreműködők:

Dunakeszi Szimfonikusok

Lelkes Reny és Zenekara

A Budapesti Showszínház tánckara és kórusa

Rendező: Tóth Ádám



Jegyvásárlás

Budapesti Showszínház

[2020.08.18.]