Best of Geszti lesz a Margitszigeten A Best of Geszti koncert minden, ami Gesztiben jó, egy új, ütős, szórakoztató produkcióba sűrítve. A Rapülők, a Jazz+Az, a Gringó Sztár és a Létvágy legnépszerűbb dalai, vizuális kényeztetéssel, jó kedvvel, bőséggel. Mindez augusztus 26-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon 20:00 órai kezdéssel. Rapülők, Jazz+Az, Gringo Sztár, Létvágy… Geszti Péter, a sokoldalú előadóművész és csapata sok generációnak tud újat, na meg régit mutatni. Van, hogy Geszti rímbe rángat, olykor igényes jazzel, máskor stadionrepesztő produkciókkal lepi meg közönségét. 2020-ban sem lesz másképp, ráadásul a régi és új rajongók most mindenből a legjobbat kapják.



Egyszerre retro és egyszerre mai. A kilencvenes évek nagy slágerei mindenkit magukkal ragadnak, de Geszti lendületes színpadi jelenléte és humora feledteti az idők múlását. Ahogy kedvenc mondása szól:



„Az idő az egyetlen dolog, ami magától telik, a többi rajtunk múlik.” Rajta pedig nem múlik, hogy nagy buli kerekedjen a koncertjein!



