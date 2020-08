Maszkabálra készül Fenyő Miklós - jegyinfo itt

A rajongók mostanra már megszokhatták, hogy minden nyár végén egy szuper koncerttel jelentkezik Fenyő Miklós a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

Sajnos 22 év után az idei koncert veszélybe került, de mint minden rossz előbb-utóbb jóra fordul, örömmel jelenthetjük, hogy idén augusztus 29- én Fenyő Miklós mégis csak megtarthatja a 23. nyárbúcsúztató koncertjét a Szigeten, MASZKABÁL címmel.



A hosszú karantén alatt Fenyő Miklós aktívan töltötte az idejét. Több dalt írt, átdolgozott, melyet a közösségi oldalán be is mutatott. Az egyik nagy slágerre született egy új dalszöveg is, ami kimondottan a mostani helyzet ihletett, és ez alkalommal Rock and Roll Party helyett Maszkabál címen természetesen el is hangzik majd.



Mint minden évben, ezúttal is felcsendülnek az ismert nagy slágerek, de lesznek olyan ritkábban hallott dalok is, melyekkel Fenyő Miklós meglepi a közönségét.



Két vendége ezen a koncerten a rock and roll legenda, Kristály Kriszta, valamint a nagy felfedezett Szandi, immár 20 éves nagylánya, Bogdán Blanka lesznek.







