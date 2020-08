Most érkezett! Majka: "...a segítségetekre van nagy szükségünk!" Majak a hivatalos oldalán kér segítséget. "Figyelem, kedves emberek a segítségetekre van nagy szükségünk! Ma 13 óra környékén Adorján Nicolas bringázni indult a Normafára, de azóta senki nem látta. Kérjük jelezzétek, ha bármi információtok van róla. Egy Superior XP979-es szürke bringával ment el otthonról és a képen látható ruházat van rajta. Sajnos a bukósisakot elfelejtette felvenni! KÉREM OSSZÁTOK!!!! Bármit tudtok hívjátok a 30 7862087-es számot Nico versenybringája egyedi, néhány db van belőle az országban!!!!! A LEGNAGYOBB SEGÍTSÉG MOST, HOGY OSZTJÁTOK A FOTÓKAT, mert se pénz, se telefon nincs a kisfiúnál. Főleg a budai oldalon javasuljuk! Mindenkinek köszönjük az együttérzést a segíteni akarást! Most az irányt kell megtaláljuk, merre keressük!" [2020.08.24.] Megosztom: