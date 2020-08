Új klip! Opitz Barbi - Burai - Herceg: Cha cha cha - íme a dalszöveg is Jöjjön Opitz Barbi - Burai - Herceg: Cha cha cha című újdonsága,



Dalszoveg Ez a nézés engem megőrít

Ettől mindenki lázba van

Ittam egy kortyot, lehet megártott

De a szívem helyén van

Tudod, a szerelem fájó és zűrös

Mégis csak veled képzelem el

Másképp látom már a világot

Mert tudom, hogy létezel

Hogy mit beszélnek rólunk

Már rég nem izgat

Mert ha egymás szemébe nézünk

A szívünk elolvad



Ami köztünk van, tudd

Nem maradhat titokban

Arra kérlek drágám

Tarts erősen karodban



Én csak veled akarom a táncot

Jöhet a cha cha cha

Mert imádom a csípőmozgásod

Szóljon a cha cha cha

Nem kell a félrebeszélés, vágod

Jöhet a cha cha cha

Na mutasd meg mit tudsz, rád várok

Szóljon a cha cha cha



Már tudom, mit érzek irántad

És ezt te is jól tudod

Mamma mia, hú de jó

Ahogy a ritmusra nyomod

Tudod, a szerelem fájó és zűrös

Mégis csak veled képzelem el

Másképp látom már a világot

Mert tudom, hogy létezel

Hogy mit beszélnek rólunk

Már rég nem izgat

Mert ha egymás szemébe nézünk

A szívünk elolvad



Ami köztünk van, tudd

Nem maradhat titokban

Arra kérlek drágám

Tarts erősen karodban



Én csak veled akarom a táncot

Jöhet a cha cha cha

Mert imádom a csípőmozgásod

Szóljon a cha cha cha

Nem kell a félrebeszélés, vágod

Jöhet a cha cha cha

Na mutasd meg mit tudsz, rád várok

Szóljon a cha cha cha



Haverom vágom, hogy még félsz

A csalódásból te már nem kérsz

Ahogy rátok nézek, úgy érzem

Hogy gyönyörű pár lesztek

Az Istent úgy kérem, hogy

Áldjon meg minden jósággal

Egészséggel, sok pásztorórával



Én csak veled akarom a táncot

Jöhet a cha cha cha

Mert imádom a csípőmozgásod

Szóljon a cha cha cha

Nem kell a félrebeszélés, vágod

Jöhet a cha cha cha

Na mutasd meg mit tudsz, rád várok

Szóljon a cha cha cha [2020.08.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje zeneszerzés szolgáltatás [2020.08.26.]

Kabir szolgáltatás [2020.08.13.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu