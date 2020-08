Új klip! Dér Heni feat. Giaj - Tedd fel - íme a dalszöveg Jöjjön Dér Heni feat. Giaj - Tedd fel című klipje Dalszöveg: Tudod, hogy ez az ütem rázzad

Neked is megmutatom, meg valaki másnak

Tudom, hogy tetszik, ez jó valahánynak

Akik nem bírják a vodkát a sarokba hánynak, ja

Pörög ez az éjjel,

Tudom picit sablon a duma de fel a kézzel

De érzem, hogy Te is így érzel, úgyhogy fel a fel a ki.....ott kézzel Tedd fel...

Tedd fel...

Tedd fel az i-re a pontot...

Tetszel...

Tetszel...

Tetszel, hogy állsz baby pont ott...

Ne menj el...

Ne menj el...

Ne menj el, maradj még kérlek...

Csak egyszer...

Csak egyszer...

Csak egyszer kell éreznem Téged...

Nagyon jó tudom bejön ez a flow,

Hogyha felnézel az égre baby nem esik a hó

Mutatós ez a dara persze tudod ki vagyok

Én is levágtam, hogy egy basic pali vagy ettől kivagyok, ja

Ilyenek vagytok, ez már 2020

Kocsikkal posztolgattok, de ami hazavisz egy busz

Én nem leszek a túsz, kéne egy kicsi plusz, mondjuk hogy elfogadod magad, ne akarj lenni Zeusz, ja Tedd fel...

Tedd fel...

Tedd fel az i-re a pontot...

Tetszel...

Tetszel...

Tetszel, hogy állsz baby pont ott...

Ne menj el...

Ne menj el...

Ne menj el, maradj még kérlek...

Csak egyszer...

Csak egyszer...

Csak egyszer kell éreznem Téged... Giaj:

Csak egyszer, na maradok még utána elfüstöl a gumi ahogy Giaj lelép

Tudod soha nem érdekelt az hogy ki itt a fake, meg a real, mer' a szövegemet kilövöm még

Tele tár, a kezeket fel az éjszakába

Csak a Tv menjen neki ez volt minden álma

De én elhúztam a csíkot a fények felé,

Mi a vélemény rólam nem érdekel rég!

A beat-re most hozok egy kis utcát, míg

Kinézted magadnak a buxa fuxát

A stílusom arany mindig Gianni Versace

Úgy megoldok mindent, hogy gond egy szál se

Figyelj

Te figyeled ez tényleg Ő az? Ez tényleg én vagyok ez tényleg fölb..sz!

A gólokat rúgom haver nincsen gólpassz,

De tűz a vakerom amíg engem oltasz

Na mivan?

Csak figyelem a szemeteket, ameddig valaki felcseréli a szerepeket

Te csak tedd fel az i-re a pontot lány, hogy ha látni akarod, hogy milyen egy orosz-lán. Pörög a nyelvem bébi, tudod nem Aliról vettem

adtam és kaptam is az élettől mindent megérdemeltem,

irigyek az emberek, sajnos ez meglehet,

deszka hátú barátaim instán fikázzák a seggemet,

oh, minthogy te is buliznál,

látod hogy mi nyomjuk amig szól ez a k..va szám,

bébi ettől én full beindulok,

de csak ma este mert holnap gyerekkel kirándulok.

ahh igen én is a kettős életet élem, de jobbnak tartom mert így nem szívják nekem a vérem,

igen, mert nincsen helyzetjelentés kivel mész, csekkolós palik bármit teszel bárhova lépsz, ja

hogyha akarsz tőlem valamit akkor most gyere, baby

én szívesen lennék ma este csak ő vele Tedd fel...

Tedd fel...

Tedd fel az i-re a pontot...

Tetszel...

Tetszel...

Tetszel, hogy állsz baby pont ott...

Ne menj el...

Ne menj el...

Ne menj el, maradj még kérlek...

Csak egyszer...

Csak egyszer...

Csak egyszer kell éreznem Téged...

Csak egyszer...

Csak egyszer...

Csak egyszer...

Csak egyszer...

Csak egyszer kell éreznem Téged...

