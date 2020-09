Hat premierrel készül a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház Hat premiert mutat be a 2020/2021-es évadban a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, lesz továbbá egy ifjúsági, egy gyermek- és három felolvasószínházi bemutató, így összesen 11 új darabot láthatnak a nézők a szeptember 18-án kezdődő szezonban - mondta el a színház igazgatója pénteken sajtótájékoztatón. Hat premiert mutat be a 2020/2021-es évadban a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, lesz továbbá egy ifjúsági, egy gyermek- és három felolvasószínházi bemutató, így összesen 11 új darabot láthatnak a nézők a szeptember 18-án kezdődő szezonban - mondta el a színház igazgatója pénteken sajtótájékoztatón. Simon Lajos közölte: szeptemberben állítják színpadra a Tanulmány a nőkről című zenés vígjátékot, októberben a Dollárpapát mutatják be, A nagymama című vígjátékot decemberben nézhetik meg a nézők.



Január 22-én, a magyar kultúra napján az Énekes madár, Tamási Áron székely népi játéka lesz műsoron, március 27-én, a színházi világnapon Luigi Pirandello IV. Henrik című színművét mutatják be, a hatodik premier A tanítónő. Bródy Sándor színműve májusban kerül színpadra.



Az igazgató szólt arról is, hogy medditerrán hangulatot varázsoltak Salgótarján Főterére, és pálmafák árnyékában zajlik késő estig a Színház újratöltve című program, a színház szabadtéri évadnyitója. A színpadon fellép a Diabolus in Musica, Szabó Balázs Bandája, a Nógrád Táncegyüttes és a Dűvő zenekar, átadják a teátrum elismeréseit, a színészek pedig improvizálva, egyéni vagy páros produkciókkal szerepelnek. A Főtéren közben többek közt borkóstolás lesz Kaszás Gergővel és Albert Péterrel vagy jóga Bozó Andreával.



Simon Lajos arról is szólt, hogy a Zenthe Ferenc Színház bekerült a 44 kiemelt előadóművészi szervezet közé, 137-ről 171-re emelkedett a magyarországi előadásaik száma, a határon túli előadásoké 47 százalékkal nőtt az előző évhez képest, a 2018-as nem egészen 50 ezres nézőszám pedig 73 ezer 300-ra nőtt. Tizenegy sikeres pályázattal 74 millió forint támogatást nyertek.



Dániel Zoltán, a tulajdonos önkormányzat alpolgármestere a sajtótájékoztatón közölte: idén és a következő két évben biztosított lesz a színház közös, állami és önkormányzati fenntartása; az önkormányzat éves szinten 98 millió, az állam 112 millió forintot ad.



Az önkormányzat döntött arról is, hogy nyolc lakást biztosít a garzonházban a nem salgótarjáni színészeknek egyelőre 2022 december végéig.

