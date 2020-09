Szeptemberben rendezik a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozatot Szakvezetéses erdei sétákkal, klasszikus és népzenei koncertekkel is várja az érdeklődőket a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében elnevezésű rendezvény Gyula térségében szeptember 25. és 27. között. A rendezvényen fellép mások mellett Pál István Szalonna és bandája, a Muzsikás Együttes, Csík János és a Mezzo, Benedekfi István és Benedekfi Zoltán, a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Kamarazenekara, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, a Csörömpölők Együttes, a Brass on The Road, a Dűvő Zenekar és a Körös Táncegyüttes - közölték a szervezők az MTI-vel.

A koncertek mellett szakvezetéses erdei séták, kézműves foglalkozások, hagyományőrző szilvalekvárfőzés, erdei divatbemutató az újrahasznosítás jegyében, bemutató a komposztálásról, bicikli- és kenutúra is várja az érdeklődőket.



A pénteki rendezvénynap Gyulán, a Csigakert tölgy famatuzsálemei között, a szombati és vasárnapi programok Gyula - Városerdő tölgy-kőris-szil erdejében valósulnak meg. MTI [2020.09.21.]