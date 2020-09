Újdonság! Dzsúdló - Ennyi: dalszöveg, videoklip Jöjjön Dzsúdló - Ennyi című dala. Dzsúdló - Ennyi lyrics a video után

Dalszöveg: Refr. 2x Ennyi

Lassan már nincs meg a neved

De ne forgasd a szemed

Én már nem tudok ártani

Ennyi

Tényleg nincs baj veled

Csak már nem vágom hogy kéne érezni Veled, meg veled

Na veled nem volt jó

Emlékszem az elsőre

Gyorsan lett utolsó

Veled, meg veled

Te asszem szerettél

Egy darabig biztos, aztán

Rondábbat kerestél

Veled, meg veled

Asszem itt megálltam

Rólad nem beszélek

Azt inkább mindig tagadtam

Anyukád bírtam mondjuk,

Én voltam a kedvence

Tudta én égig viszlek

A korábbiak meg az Ötkertbe Refr. 2x Te kutya ez nem rap

Oh párszor mondtam már

Kappanhangú kisgyerekekkel

Nem férek meg az asztalnál

Adjatok enni

Nem férek a széken

Látom USA-t is behozzátok

Csak nincs meg hol van a térképen

Beremeg a padló

Ő beremeg az ágyon

Eskü tudtam régen, hogy mit mondjak

Most megfagy minden a számon

Nem megy a kamu, már látja

Ideje indulni

Tudja, hogy lassan hazaérsz

Addig a nyomokat fogja eltüntetni Bridge

Mit szólsz ha megyünk mondjuk máshová?

Mit szólsz ha azt mondom, hogy én tehetlek boldoggá?

Az anyag jó, megkéne foltozni

Mit szólsz ha megtanítod hogy kell bármit érezni? Mit szólsz ha megyünk mondjuk máshová?

Mit szólsz ha nem éneklek arról, hogy már több jut rá?

Rossz jel ha többet jár már templomba

