Gájer Bálint: "... első szóra elvállaltuk" Szilágyi István emlékére jótékonysági kiállítást szerveznek. Sztárok gyűjtenek Szilágyi István özvegyének Szilágyi István művészre emlékezve jótékonysági estet szerveznek szeptember 23-án a Lurdy Házban. Az est háziasszonya Balázs Andrea, színésznő, aki baráti kapcsolatot ápolt az egykori Lópici Gáspárral. Több ismert énekes is fellép, köztük Tóth Andi, énekesnő; Gájer Bálint, a hazai swing hercege és Bujtor Balázs, hegedűművész. Több híresség állt a jótékonysági kiállítás élére, hogy méltóképpen gondoljanak az ismert színészre, Szilágyi Istvánra. Az eseményen adakozni is lehet, az összeget az elhunyt művész felesége számára adják át. Baricz Dezső összegyűjtötte az életműdíjas művészről szóló legszebb tárgyakat, és hírességeket hívott össze erre a különleges alkalomra. A tárlat október 7-ig tekinthető meg. - Szeptember 23-án 18.00-kor ismét megemlékezünk a művészre egy jótékonysági est keretén belül, ismert emberek álltak a kezdeményezés mellé. Mivel korlátozott a terem befogadó képessége, fontos az előzetes regisztráció az alábbi elérhetőségeken: dezso@baptistasegely.hu e-mail címen vagy a +36/20/886-4010-es telefonszámon lehet jelentkezni. A belépő pedig adomány formájában valósul meg, tehát becsületkasszát helyezünk ki, ugyanis a teljes bevételt a művész özvegyének nyújtjuk át - mondta a főszervező, Baricz Dezső. Balázs Andrea, színésznő rögtön az arcát adta az eseményhez: - Ennek a rendezvénynek a háziasszonyaként találkozom először személyesen Dezsővel, akinek a munkásságát már évek óta figyelemmel kísérem, és nagyra tartom. Természetes volt számomra, hogy készséggel vállalom a felkérést, és boldogan leszek az esemény műsorvezetője. Szilágyi István zseniális színész volt és csodálatos ember. Egy színdarabban és több filmben is játszottunk együtt. Nem csak kollégák, de barátok is voltunk, nagyon szerettem őt. Mindketten Gyomaendrődről származunk, talán ennek is köszönhető, hogy az első perctől kezdve megértettük egymást. A jótékonysági rendezvény egészen biztosan mindenki számára fantasztikus élmény lesz, hiszen tehetséges előadók, remek dalokkal készülnek - mondta Balázs Andi Gájer Bálint ismét szó nélkül mondott igent a felkérésre: - Nagyon sok emberen segít Dezső, amit rendkívül jó látni. Amikor engem is felkér, hogy egy ilyen eseményen fellépjek, örömmel teszem, és önzetlenül elvállalom. Egyértelműen látni, mennyi mindenben próbál segíteni az embereken. Mi művészek pedig azzal tudunk segíteni, hogy részt veszünk, és adunk egy kis műsort, ezáltal hátha sikeresebb lesz a rendezvény. Látszik, hogy Dezsőnek ez nagyon fontos, ezért első szóra elvállaltuk. Tóth Andi is újra a szervező mellé áll, hogy támogassa az ügyet: - Mindig szeretek Dezsőnek segíteni, örömmel elvállaltam, szívesen megyek. Néhány dalt magammal viszek. Jó látni, hogy sokat segít Julika néninek, és én pedig ha tudok, támogatom a munkámmal őket. További információ: https://www.facebook.com/events/243066330333643 [2020.09.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.]

