Újpesti BorVíkend 2020 - Borok, falatok, jó dalok Szeptember 25. és 27. között idén is Újpestre érkezik a borvilág. A 2018-ban újragondolt Szüreti Mulatság tavaly már Újpesti Borfesztiválként folytatódott. A rendezvény idén, az esemény hangulatát jobban megragadó BorVíkend néven mutatkozik be. Az új elnevezés jól tükrözi a három napos rendezvény jellegét: laza, családias, fiatalos, ugyanakkor minden korosztály számára izgalmas élményeket kínáló programról van szó. Az előző évek hagyományaihoz híven természetesen most is a boroké lesz a főszerep: a nagy borrégiók mellett a kisebb vagy nem olyan rég önállósult borvidékekkel és azok különlegességeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. Emellett az idei évben a párlatok szerelmeseinek is szeretnének kedvezni a fesztiválon, ezért két pálinkáriummal is bővült a kiállítók köre. A borászatok mellett különös hangsúlyt fektettek a szervezők a BorVíkend ételkínálatának összeállítására is. A street food vonal olyan képviselői lesznek jelen a fesztiválon, akikkel igyekeznek minden igényt kielégíteni, legyen szó egy kiadós bőrös malacsültről, kézműves hamburgerről, fish & chipsről vagy akár egy mennyei rétesről. A jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel a szervezők szeretnék felhívni a figyelmet a távolságtartásra, illetve arra, hogy ahol lehet a látogatók viseljenek maszkot. Emellett a fesztiválon számos kézfertőtlenítő pont lesz kihelyezve, és a fesztiválpoharak fertőtlenítése is megoldott: a Miele Professional pohármosogató készülékének köszönhetően kevesebb, mint 1 perc alatt varázsolják tisztává a poharakat a pohármosó ponton, hogy a látogatók zavartalanul élvezhessék a borokat. A pincészetek és a gasztro kiállítók mellett az eseményen számos neves kézműves is megtalálható lesz, akik egyedi táskákkal, ékszerekkel, gyerekjátékokkal, kerámiákkal, illatszerekkel és csokoládékkal biztosítják, hogy senkinek se kelljen vásárfia nélkül távoznia. A programokat tekintve egy olyan rendezvényt sikerült életre hívni, ahol a legkisebbek és a legnagyobbak is egyaránt jól érezhetik magukat. Habár a járványhelyzet miatt a koncertek elmaradnak, a kellemes zenei aláfestésről nem kell lemondania a fesztiválozóknak: a rendezvény ideje alatt az elmúlt idők legnagyobb magyar slágerei biztosítják a hangulatot. Szombat délután a Muslincák férfikórus szórakoztatja majd autentikus bordalokkal a víkend résztvevőit, majd az este folyamán megszólal egy szaxofon is. Vasárnap, a családi napon számos szórakoztató és edukációs gyerekbarát programokon vehetnek részt a látogatók; többek között lesz gyerekszüret, és olyan népszerű bábelőadások is felkerültek a műsorra, mint a Marcipán cica, a Pártás királylány vagy a Kisvakond születésnapja Kalap Jakab előadásában. Nem utolsó sorban péntek délután véradás is lesz a Magyar Vöröskereszt szervezésében. A 2021-es évjárattal kezdődően a fesztiválozók választhatják ki „Újpest Borát" egy szakmai grémium által előszűrt három tétel közül. A hétvége alatt folyamatosan lehet majd leadni a szavazatokat, az eredményhirdetésre vasárnap 17 órakor kerül majd sor. További információ: https://www.facebook.com/ujpestiborvikend/ [2020.09.24.]