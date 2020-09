Első helyen nyitott Leslie Mandoki albuma A megjelenés hetében első helyen nyitott a Mandoki Soulmates, vagyis Leslie Mandoki zenekarának dupla albuma a Mahasz hivatalos slágerlistáján. Az aktuális társadalmi kihívásokat feszegető Living in the Gap és a Bartók-ihletésű Hungarian Pictures számos világsztárt vonultat fel. Hallható az anyagon mások mellett Bobby Kimball (Toto), Ian Anderson (Jethro Tull), Nick van Eede (Cutting Crew), Jack Bruce (Cream) vagy a fiatalabb korosztályt képviselő Cory Henry játéka, a fellépők összesen 35 Grammy-díjjal rendelkeznek - közölte a menedzsment pénteken az MTI-vel. A Németországban és Amerikában élő dalszerző, zenész és producer Leslie Mandoki a lemezen sorra veszi korunk problémáit, így a társadalmi egyenlőtlenséget, a kaszinókapitalizmust, a környezetszennyezést, a közösségi média befolyásoló szerepét. Mint írták, Mandoki dalaival az összefogásra, a fiatal és régi lázadók közös fellépésére szólít fel egy család- és munkaközpontú, humánus, emberséges összetartásért.



Az album második lemezén Bartók Béla Magyar képek című zenekari művének kortárs feldolgozása szerepel, szintén a világsztárok előadásában. A lemez a külföldi piacokon is jól nyitott, a megjelenés hetében Németországban és az Egyesült Államokban az Amazon rockalbum listáján az első helyen szerepelt.



Leslie Mandoki egy másik szerzeménye, a Bayern München csapathimnusza csütörtökön a Puskás Ferenc Stadionban is felhangzott - a futballklub számára évtizedek óta szerez dallamokat a magyar zenész -, ugyanis a labdarúgó Európai Szuperkupa döntőjének győztese a német csapat. MTI [2020.09.27.]