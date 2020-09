Békés-tarhosi Zenei Napok 2020 - Október 4-én kezdődik az eseménysorozat Október 4. és november 8. között rendezik meg 44. alkalommal a Békés-tarhosi Zenei Napokat, ismertebb nevén a Bétazent Békésen. Kilenc előadás, amelyből öt ingyenes lesz, egy kurzus és egy konferencia a Bétazen idei programja - mondta el a rendezvénysorozat hétfői beharangozó sajtótájékoztatóján Túri Andrea fesztiváligazgató. Kálmán Tibor polgármester kiemelte, hogy még sosem volt ősszel a fesztivál és még sosem tartott egy hónapon keresztül, erre a járványügyi helyzet miatt kényszerültek.



Vámos Zoltán alpolgármester a sajtótájékoztatón elmondta: szeretnék újrapozicionálni a fesztivált, ezért zárásként, november 8-án a tarhosi Wenckheim-kastélyban Békés-Tarhos üzenete a jövőnek címmel konferenciát rendeznek. Szeretnék elérni, hogy a világon a Kodály-módszert elsőként oktató békés-tarhosi zeneiskolát, annak történetét beemeljék a nemzeti alaptantervbe. A zeneiskola - amely szeptember 1-je óta Szokolay Sándor nevét viseli - nemcsak helyi érték, hanem a magyar kultúra kiemelt értéke - tette hozzá Vámos Zoltán. Megjegyezte, hogy a kiváló akusztikával rendelkező Zenepavilont szeretnék felújítani úgy, hogy az vezető zenei központ lehessen a jövőben.



Bagoly László zenei vezető és Túri Andrea ismertette, hogy a több mint egy hónapos rendezvénysorozatot vasárnap a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye nyitja meg, amelyen Illényi Katica hegedűművész működik közre. Október 6-án a Benkó Dixieland Band, 9-én a Suttyomba Zenekar, 31-én Miklósa Erika operaénekesnő, Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész és Tóth László trombitaművész ad koncertet.



Fellépnek a békési zeneiskola egykori növendékei is, hetedik alkalommal rendezik meg a fúvószenekari találkozót és idén először lesz fafúvós kurzus is. A társművészetek, az irodalom felé is nyitnak: Herczeg Ferenc Déryné ifjasszony című művét színházi előadásként tekinthetik meg az érdeklődők, Dévai Nagy Kamilla és Meister Éva pedig Túl ötven erdőn - 1920-2020 címmel trianoni megemlékező műsort ad.



A részletes program a www.betazen.hu oldalon tekinthető meg.



A Békés-tarhosi Zenei Napok Magyarország egyik legrégebbi múltra visszatekintő komolyzenei fesztiválja. Az 1976 óta megrendezett esemény gyökerei 1946-ra nyúlnak vissza, Gulyás György ugyanis akkor indította el azt a Tarhosi Énekiskolát, amely először alkalmazta Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerét.

