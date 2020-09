Hamarosan indul az ország 1. Nagy Diák Zenei Tesztje 2020. november 16. -én indul az ország első Nagy Diák Zenei Tesztje. A ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért és a DUE Médiahálózat kezdeményezésére létrejövő program célja, hogy a fiatalok körében egyedi, rendhagyó és edukatív formában népszerűsítse a jogszerű zene fogyasztást, valamint megismertesse a szerzői jogok pozitív szerepét és jelentőségét. A felvezető kampány részeként a Fair Play Hungary-vel együttműködve elindult a Zeneguruképző – Minden, amit a zeneiparról tudni akartál, de nem merted megkérdezni videósorozat is, amelyben több ismert előadó, zenekar (Berkes Olivér, Fangler’s) illetve zeneipari szakember (Temesi Bertalan - producer, Ligeti Szilvi - menedzser Margaret Island, Párczen Anett - menedzser Berkes Olivér, Weyer Balázs, Szenkovits Arshak – turné menedzser Margaret Island) avatja be rajongókat a különböző zeneipari folyamatokba mint például dalszerzés, menedzseri és vagy booking feladatok. A 14 és 24 év közötti fiatal korosztályt megszólító játék célja, hogy a fiatalokban tudatosítsuk a legális zenefogyasztás fontosságát, a szerzői jogok jelentőségét és szerepét, azt, hogy ezek hogyan járulnak hozzá a szellemi termékek újratermeléséhez. A Nagy Diák Teszt brand valamennyi tesztje hasonló struktúrára épül: a vetélkedő első fordulója egy online teszt, melynek 150-200 elemes kérdésbankjához szakértők készítik a kérdéseket. A teszt második és harmadik fordulója már személyes részvétellel zajlik. A vetélkedő napjának első felében történik a második forduló megmérettetése, ahová a legjobb 1000 online játékos kap meghívást, s körülbelül 200-300 diák jelenik meg. Az itt legjobban teljesítő 12 fiatal lesz a résztvevője a színes és izgalmas kvíznek, ahol eldől kik lesznek a helyezettek. Online játék időszaka: 2020. november 16. – 2021. február 28. Középdöntő és a döntő egy napon zajlik – tervezetten a 28. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál keretén belül, 2021. májusában. [2020.09.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu