Sztárban Sztár 2020 - ő esett ki október 4-én Újabb énekesnek kellett búcsút mondania a Sztárban Sztár színpadátó A zsűriszékekben ezúttal Köllő Babett és Kökény Attila mellett a már rutinos ítésznek számító Bereczki Zoltán és Papp Szabi foglal helyet.



Akik ebben az évadban versenybe szállnak/szálltak, hogy elnyerjék az év legsokoldalúbb előadója címet: Opitz Barbi, Péter Szabó Szilvia, Tóth Andi, Fésűs Nelly, emellett a lányok mezőnyét erősíti a Katona József színház művésze, Pálmai Anna, valamint Rico X Miss Mood formációból ismert You Tube-sztár, Miss Mood is.



A férfi versenyzők között ismert előadók bőrébe bújt/bújik Vastag Csaba, Pély Barna, Curtis, Molnár Tamás, Szabó Ádám, valamint a Kelemen Kabátban frontembere, Horváth Boldi.



Újabb énekesnő esett ki Az első adásban Fésűs Nelly esett ki, másodikban Pálmai Anna búcsúzott, míg a harmadikban Horváth Boldi ugyan elköszönt, de a - pozitív a tesztje koronavírusra - visszalépő Pély Barnabás helyére később beugorva Boldi visszatért a showba. A negyedik adásban Péter Szabó Szilvia és Miss Mood között dőlt el, ki jutott tovább. Végül a verseny Szilvinek ért végett.



A Sztárban Sztár ötödik adásában Vastag Csaba és Molnár Tamás közül került ki az, akinek búcsúznia kellett a versenytől...



A búcsúzó ezúttal Molnár Tamás volt.



Október 4-én a nap győztese Curtis lett, a versenytől a visszatérő Pély Barna búcsúzott Október 11-én hét versenyző - Curtis, Tóth Andi, Horváth Boldi, Szabó Ádám, Opitz Barbi, Vastag Csaba, Miss Mood - küzd az ország legsokoldalúbb előadója címért, várjuk a produkciókat... [2020.10.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kotta gyűjtemény zongoristáknak kotta [2020.10.04.]

Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu