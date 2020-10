Várjuk! Bruce Springsteen új albuma mellé ez is érkezik Egy dokumentumfilm is érkezik Bruce Springsteen új albuma mellé. Az amerikai rocksztár Letter to You című lemeze október 23-án jelenik meg, akárcsak a stúdiómunkát megörökítő, azonos című filmes anyag. Springsteen és zenekara, az E Street Band albumának felvételei az énekes-gitáros New Jersey-i házi stúdiójában zajlottak. Itt forgott Thom Zimny rendező irányításával a dokumentumfilm is, amely bepillantást enged a Letter to You készítésének folyamatába - írta a usatoday.com. "Szeretem a Letter to You érzelmi hullámait és hogy az E Street Band teljes egészében élőben játszotta fel a dalokat. Eddig nem fordult elő, hogy korábbi sávfelvételek használata nélkül rögzítsünk anyagot. Öt nap alatt állt össze az album, amelynek elkészítése életem egyik legnagyobb lemezfelvételi élménye volt" - mondta egy korábbi nyilatkozatában Bruce Springsteen.



A Letter to You-n a 71 éves zenész kilenc újabban írt dala mellett három olyan is szerepel, amelyet még a hetvenes években szerzett, de ezek eddig nem jelentek meg: a Janey Needs a Stooter, az If I Was the Priest, valamint a Song for Orphans.