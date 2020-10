Ismét pályázat városi zenei koncepciókra Három év után ismét kiírta az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma a városi zenei koncepciók megalkotását segítő pályázatát. A legutóbbi hasonló pályázat eredményeként született meg például Debrecen zenei koncepciója. A mostani pályázatra november 18-ig lehet jelentkezni. A városi zenei koncepciók elkészítésére – amelyek természetesen nemcsak a könnyűzenét érinthetik – települések, helyi intézmények vagy civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot. Abban az esetben, ha nem a helyi önkormányzat a pályázó, szükséges a település együttműködési szándékát is rögzíteni a 2020. november 18-án éjfélig benyújtandó dokumentációban. Az NKA Hangfoglaló Program Kollégiuma a 2021-ben elkészítendő helyi zenei koncepciók kidolgozására 10 millió forintot szán, az egyes települések maximum 1 millió forint támogatást kérhetnek. Miként az a pályázati felhívásban is olvasható, a jelentkezésnek nem feltétele kész „városi zenei koncepciók” megléte, sőt az ilyennel rendelkező települések be sem adhatják az anyagaikat. A három év után ismét kiírt pályázat célja, hogy az egyes településeken elindítsa a koncepciók kidolgozását, azaz például a benyújtás előtt a jelentkezők felmérjék, a helyi önkormányzatra mennyire számíthatnak, helyben milyen szervezetekkel és szakemberekkel tudnának együttműködni. A kiíró szándéka olyan helyzetértékelésből, rövid-, közép- és hosszú távú célok meghatározásából, a célokhoz vezető stratégiából álló, a lehető legszélesebb helyi szakmai és civil közeg bevonásával elkészülő városi zenei koncepciók kidolgozásának az ösztönzése és segítése, amelyek nemcsak az adott település önkormányzatának támogatását bírják, de reális esély mutatkozik a megfogalmazott tervek megvalósítására is. – Három évvel ezelőtt több megyeszékhely és kisebb város is elindult az NKA többi zenei kollégiumával közösen kiírt pályázaton – mondta el Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló Program Kollégiumának korábbi vezetője, a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda igazgatója. – A helyi zenei koncepciók többsége el is készült. Volt, ahol egy nagyon jó helyi helyzetértékelés és stratégia született, és volt, ahol ennél jóval tovább sikerült menni. A pályázatát példaértékűen megvalósító Debrecen például odáig jutott, hogy 2019 őszén az új önkormányzat is tárgyalta az elkészült koncepciót, sőt az abban megfogalmazott első lépéseket 2020-ban el is kezdték megvalósítani. Az NKA és a Hangfoglaló Program honlapján is elérhető pályázati felhívás szerint a helyi zenei koncepcióknak mindenképpen foglalkozniuk kell a zenei oktatással, a településen működő zenei formációk fellépési és próbálási lehetőségeivel, az ezekhez kapcsolódó támogatásokkal és intézményrendszerrel, továbbá az élő, magyar könnyűzene városi megjelenésével. A Könnyűzenei Szolgáltató Iroda úgy tervezi, hogy még októberben – a koronavírus helyzet függvényében – megpróbálja egy asztalhoz ültetni a korábbi sikeres pályázókat és az idén jelentkezni szándékozó települések képviselőit a tapasztalatok átadása érdekében. A felhívás teljes szövege elérhető az NKA oldalán. [2020.10.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kotta gyűjtemény zongoristáknak kotta [2020.10.04.]

Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu