Új pályázatot hirdetett az EMET kluboknak Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai közreműködésével az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a zenei produkciók létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatására. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 15-e éjfél.

Három kategóriában hirdetett nagyköltségvetésű pályázatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai segítsége mellett. A pályázatok október 15-e éjfélig nyújthatók be a következő kategóriákban: 500 fő feletti koncerthelyszínek létesítmény-üzemeltetésének és fejlesztésének támogatása

Minimum 50 fő és maximum 500 fő férőhely közötti koncerthelyszínek létesítmény-üzemeltetésének és fejlesztésének támogatása

A határon túli magyarok lakta területeken könnyűzenei koncerthelyszínek támogatása A pályázók a 2021. december 31-ig tartó megvalósítási időszakban vállalják egész évben nyitva tartó létesítmény esetén minimum 12 zenei esemény, szezonálisan nyitva tartó létesítmény esetén legalább 10 zenei esemény megszervezését és lebonyolítását. A koncertszervezés mellett a pályázati felhívás megengedi az olyan infrastrukturális fejlesztések elszámolását is, mint az elektromos hálózat átfogó fejlesztése, hangszigetelés, nyílászáró csere, őrző/védő technológiai berendezések beszerzése, járványügyi intézkedéseket szolgáló berendezések beszerzése. Emellett pedig a pályázott összeg elkölthető működési jellegű kiadásokra is, mint például szakmai munkatársak bérköltsége (például világító, hangtechnikus, stb.), létesítménybérleti szolgáltatások költségei, és egyéb üzemeltetési kiadások. A pályázatok teljes keretösszege 1 377 400 000 Ft, amely összeg sikeres pályázat esetén lebontva nagy koncerthelyszíneknek pályázatonként 30 000 000 Ft-ot, 50-500 fő közötti helyszínek esetén pályázatonként 9 000 000 forintot, határon túli kluboknak pedig pályázatonként 8 000 000 Ft-os támogatást jelenthet. A felhívások teljes szövege elérhető az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján. [2020.10.13.]