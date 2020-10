Lajtha VII. szimfóniáját adja elő a Danubia zenekar Az 1956-os forradalom egyik zenei lenyomatát, Lajtha László VII. szimfóniáját adja elő az Óbudai Danubia Zenekar Hámori Máté vezényletével október 26-án a Zeneakadémián, ahol elhangzik Csajkovszkij V. szimfóniája is. Még mindig felfedezésre vár az 1956-os forradalom legnagyszerűbb zenei lenyomata, Lajtha László VII. szimfóniája, amely ritkán hangzik el élőben - közölte a Óbudai Danubia Zenekar hétfőn az MTI-vel.

Ezt az adósságot szeretné törleszteni a zenekar október 26-án Budapesten, majd két nappal később Veszprémben is, ahol eljátsszák Lajtha művét, amely jelentős művészi emléke 1956-nak.



A Zeneakadémián, a koncert előtt beavató előadást tart Eckhardt Gábor, zongoraművész, zenepedagógus.



Mindkét helyszínen a zenekar tolmácsolásában Csajkovszkij V. szimfóniája is felcsendül.



Mint írják, folytatódik a Danubia Az út a zenéhez sorozata, amelyben kiemelt szerepet kap a kortárs zene. November 20-án három fiatal magyar szerző - Balogh Máté, Horváth Balázs, Tornyai Péter - és Bach enigmatikus Die Kunst der fuge című sorozatának találkozásából születő új mű bemutatóját hallhatja a közönség. MTI [2020.10.20.]