Szombaton mutatják be Szarka Tamás Missa Missio című művét Szombaton lesz a budapesti bemutatója Szarka Tamás Missa Missio - Mise a legüldözöttebb vallásért című művének a Szent István-bazilikában. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: a kereszténység a megértés, a szolidaritás, az együttérzés, a segítőkészség vallása, mégis a történelmet nézve folyamatos ellenérzésekkel, ellenambíciókkal, támadásokkal találkozhatunk.



Most is azt látjuk, hogy megjelennek a kereszténységet támadó gondolatok, a háttérbe szorítás és az eljelentéktelenítés ambíciója - mondta a miniszter, hozzátéve: a világ egyes részein a kereszténység sorsa fizikailag is nehéz, háborús övezetekben akár halálos áldozatokat is követelhet, miközben évszázados keresztény értékek mennek tönkre.



Mint mondta, Szarka Tamás személyében olyan művészt köszönthet, aki megélte a hitet, ezt ki tudja fejezni, értékelni képes a kereszténység helyzetét az egész világban. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy a Közel-Kelet sanyargatott, háttérbe szorított, üldözött keresztényein segíteni lehet - tette hozzá.



Szarka Tamás Kossuth-díjas énekes, zeneszerző elmondta: a koncerten zenekarával adja elő a művet, vendégként Miklósa Erika koloratúrszoprán és a Magyar Állami Operaház gyerekkórusa is fellép. A mű születését és bemutatását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta - emelte ki.



Tájékoztatása szerint a koncert az este 6 órai szentmisét követően 7 órakor kezdődik, a rendezvényt a járványügyi előírásokat betartva tartják meg.



Elmondta: a mű már CD-n is megjelent, az eladásából származó nyereséget az üldözött keresztények megsegítésére ajánlja fel. A pénzadomány a Miniszterelnökség Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkársága segítségével jut el a rászorultakhoz.



Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár kiemelte: valóban a kereszténység a legüldözöttebb vallás, több mint 260 millió embert üldöznek, fenyeget a terrorveszély azért, mert Krisztus-hívő.



Mint mondta, a 2016-ban elindított Hungary Helps Program keretében az elmúlt négy évben több mint 100 ezer embernek tették lehetővé, hogy szülőföldjén maradjon, vagy visszatérjen oda. A program összkormányzati összefogással valósul meg, össznemzeti küldetésként - hangsúlyozta.



Bejelentette: a CD eladásából befolyó adományt szíriai keresztényekhez juttatják el, egy felnőttképző és egy hitoktató-képző központ kapja meg. MTI [2020.10.20.]