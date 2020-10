Sztárban Sztár 2020 - ő esett ki október 25-én Újabb énekesnek kellett búcsút mondania a Sztárban Sztár színpadának. A zsűriszékekben ezúttal Köllő Babett és Kökény Attila mellett a már rutinos ítésznek számító Bereczki Zoltán és Papp Szabi foglal helyet.



Akik ebben az évadban versenybe szállnak/szálltak, hogy elnyerjék az év legsokoldalúbb előadója címet: Opitz Barbi, Péter Szabó Szilvia, Tóth Andi, Fésűs Nelly, emellett a lányok mezőnyét erősíti a Katona József színház művésze, Pálmai Anna, valamint Rico X Miss Mood formációból ismert You Tube-sztár, Miss Mood is.



A férfi versenyzők között ismert előadók bőrébe bújt/bújik Vastag Csaba, Pély Barna, Curtis, Molnár Tamás, Szabó Ádám, valamint a Kelemen Kabátban frontembere, Horváth Boldi.



Újabb énekes esett ki Az első adásban Fésűs Nelly esett ki, másodikban Pálmai Anna búcsúzott, míg a harmadikban Horváth Boldi ugyan elköszönt, de a - pozitív a tesztje koronavírusra - visszalépő Pély Barnabás helyére később beugorva Boldi visszatért a showba. A negyedik adásban Péter Szabó Szilvia és Miss Mood között dőlt el, ki jutott tovább. Végül a verseny Szilvinek ért végett.



A Sztárban Sztár ötödik adásában Vastag Csaba és Molnár Tamás közül került ki az, akinek búcsúznia kellett a versenytől...



A búcsúzó ezúttal Molnár Tamás volt.



Október 4-én a nap győztese Curtis lett, a versenytől a visszatérő Pély Barna búcsúzott.



Október 11-én ismét színpadra léptek az előadók, Tóth Andi, Opitz Barbi, Miss Mood és Vastag Csaba közös produkciójában az Emergency House bőrébe bújtak az énekesek, majd a Bestiák tagjaként jelent meg: Horváth Boldi, Curtis és Szabó Ádám.



A napot Horváth Boldi nyerte, míg a verseny Opitz Barbi számára fejeződött be.



Október 18-án Szabó Ádám lett a napi győztes, míg a 8. show után a verseny Miss Moodnak ért véget.



Október 25-én a napot Curtis nyerte, a vetélkedőt Horváth Boldi fejezte be. November elsején az elődöntővel folytatódik a műsor, amikor négy versenyző - Curtis, Tóth Andi, Szabó Ádám, Vastag Csaba - küzd az ország legsokoldalúbb előadója címért, várjuk a produkciókat.



Ezek lesznek az elődöntőben



A 10. élő adásban: Tóth Andi Beyonce-t, Szabó Ádám Szandit, Curtis Sub Bass Monstert, Vastag Csaba pedig Nicolás Reyes-t alakitja. lesz. Bereczki Zoli Tóth Andinak választott második körös produkciót. Zoli Amy Winehouset választotta Andinak. Kökény Attila Szabó Ádámnak saját magát, azaz Kökény Attilát választotta. Köllő Babett Curtisnek Orbán Józsefet választotta. Papp Szabi Vastag Csabának választott, így Chad Kroeger bőrébe kell majd bújnia Csabának. [2020.10.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps.Services - Real Dumps Shop 2020 CD/MC/bakelit [2020.10.20.]

Kotta gyűjtemény zongoristáknak kotta [2020.10.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu