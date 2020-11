Veszprémben rendezik meg a 8. Music Hungary konferenciát Kiútkeresés a koronavírus okozta zeneipari válságból, újratervezés és még erősebb összefogás a célja a 8. Music Hungary konferenciának, amelyet november 9-10-én, a magyar zeneipar meghatározó szereplőinek részvételével rendez meg a Music Hungary Szövetség Veszprémben, Európa 2023-as kulturális fővárosában. Kiútkeresés a koronavírus okozta zeneipari válságból, újratervezés és még erősebb összefogás a célja a 8. Music Hungary konferenciának, amelyet november 9-10-én, a magyar zeneipar meghatározó szereplőinek részvételével rendez meg a Music Hungary Szövetség Veszprémben, Európa 2023-as kulturális fővárosában. A koronavírus-járvány által uralt idei esztendőt az átszervezések, lemondások, gazdasági zátonyok, szigorítások és tiltások jellemezték, ezért a konferencia is minden eddiginél fajsúlyosabb kérdésekre keresi a választ - közölték az MTI-vel a szervezők.



"Ebben az évben akkora szükség van a közös gondolkodásra, amekkorára sosem gondoltunk, hogy lesz. A zeneipar szereplői így egymást segítve, közösen próbálnak túlélni és beleszólni a saját sorsukba. Az idei konferencia is óhatatlanul erről, a túlélésről és saját sorsunk alakításáról fog szólni" - idézi a közlemény Weyer Balázst, a Music Hungary Szövetség elnökét.



Március óta folyamatosan kiutat keresve a koronavírus okozta, egyelőre beláthatatlan ideig tartó válságból a szövetség a PricewaterhouseCoopers (PwC) gazdasági tanácsadó vállalat bevonásával hatástanulmányt készíttet a koncert- és fesztiváljegyárak áfakulcsának 5 százalékra csökkentéséről, ennek eredményét a konferencián Szilágyi Dávid, a PwC vezető elemzője fogja ismertetni.



Kiemelt vendég lesz Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum elnöke, a magyar könnyűzene koordinálásért és társadalmasításáért felelős miniszteri biztos is, akivel Weyer Balázs beszélget majd az elkészült ötéves tervről, további szerepvállalásáról és a jövőbeni lehetőségekről.



A meghívottak között lesz Neús Lopez a berlini Initiative Musiktól, illetve Ave Tölpt is a Music Estoniától, hogy külföldi példákat és gyakorlatokat megvizsgálva indulhasson el a szakmai párbeszéd.



Nem feledkezik meg a konferencia a Veszprém-Balaton régió fenntarthatósági törekvéseiről és a fesztiválok zöldítéséről sem: minderről többek között Claire O'Neill az A Greener Festival társalapító igazgatója, a Green Events & Innovations Conference szervezője is beszél majd egy panelen - áll a közleményben. MTI [2020.11.01.]

