Illatszertár a Tháliában - képes beszámoló László Miklós boldog békeidők hangulatát idéző komédiája a Thália Színházban október 30-tól látható. A belvárosi butikban mindent lehet kapni. Parfüm, púder, fogkefe, vagy tornacipő – csak egyet pislog a vevő és tele a kosara piperékkel, ráadásul, ha nem figyel, a lelkiismeretes kollégák még a tíz százalék kedvezményt is kifizettetik vele. Vágyak, remények, pletykák, félreértések és két idegen titokzatos szerelmi levelezése, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz – minden van, ami egy sodró lendületű komédiához kell. A világhírű szerző külföldön is nagy sikereket befutott, többször filmre vitt darabja a harmincas évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére kalauzol vissza minket. Közeledik a karácsony és minden bonyodalom a levelekkel kezdődik László Miklós világhírű, 1937-ben íródott darabjában. A romantikus vígjáték főhőse, a fiatal, ambiciózus Asztalos úr (Ember Márk) szerelmes, házasodni készül, csak éppen leendő párját még sohasem látta – levelezés útján ismerkedtek meg és szerettek egymásba. Asztalos az élettől nem vár sokat, csak hogy munkájában képességes ember legyen és megtalálja azt a nőt, akivel leélheti az életét.



„Az Illatszertár szerintem egy rendkívül bájos és emberi történet. És mindamellett, hogy nagyon szellemes – és remélhetőleg jókat fognak nevetni a nézők –, nagyon mély, emberi történetekről mesél, igazán megható. Az Illatszertárban Asztalos úr szerepét fogom alakítani. Ő egy fiatal, ambiciózus, határozott elképzelésekkel rendelkező férfi. Nem sokat vár az élettől, csupán annyit, hogy munkájában hiteles és képességes ember legyen, és megtalálja azt a párt, akivel majd leéli az életét.” – árulta el Ember Márk a szerepéről. De nem csak ő vágyik párra, Balázs kisasszony (Szinetár Dóra), a belvárosi drogéria másik alkalmazottja is szeretné már megtalálni a boldogságot, mert lassan kicsúszik abból a korból, amikor egy lánynak illik férjhez mennie. Nagyon készül arra a pillanatra, amikor névtelen hódolójával – akitől eddig csak leveleket kapott – végre találkozik. „Azt gondolom, hogy abszolút megtörténhet az emberrel, hogy valakinek a gondolataiba szeret bele. Sőt! Ez is kicsit idealizált ebben a történetben, hogy itt két olyan embert is látunk, akinek nem fontos, hogy a másik hogy néz ki, hogy nem fontos, hogy a másik milyen egzisztenciával rendelkezik, csak az a fontos, hogy a másik mit gondol. Ez egy ritka dolog, és azt hiszem épp ezért becsülnivaló. Balázs kisasszony már a vége felé jár annak a kornak, amikor még megtalálhatja a szerelmét, vagy gyakorlatilag bárkit, akivel összekötheti az életét – ez abban az időben, amikor a darab játszódik társadalmi elvárás is volt, épp ezért sokkal fontosabb volt, mint ma” – meséli Szinetár Dóra a karakteréről. Vágyak, remények, pletykák, félreértések és két idegen titokzatos szerelmi levelezése, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Az igazi klasszikus hétköznapi történeteket fogalmaz meg – szakításokat, szerelmeket – számos vígjátéki félreértéssel átszőve. Van benne nagy, nehéz élethelyzetekből fakadó abszurditás és rengeteg humor. Az üzlet tulajdonosát Szervét Tibor játssza: „Az általam megformált Hammerschmidt egy öregedő férfi, aki azzal szembesül, hogy a felesége megcsalja. A feleség úgy tűnik lényegesen fiatalabb, nagy korkülönbség van köztük, de a háttérkörnyezetből kiderül, hogy Hammerschmidt abban reménykedett, hogy ez nem lesz majd akadály. Ez egy huszonhárom éve tartó házasság, két gyerekük van, és most kiderül, hogy az asszony szeretőt tart… Ez minden korban, minden férfi és szerintem nő számára is katasztrófa, mert az önbecsülése, az identitása, a saját magáról alkotott képe forog kockán – ez mindig ezzel jár, azért omlunk össze, hogyha kiderül, hogy a párunk valaki mást jobban díjaz, mint minket. A színdarabnak nem ez a fő története, de egy igen erős mellékszála.” „Ez egy klasszikus színdarab a tagoltságát, a karaktereit, a konfliktusait illetően. Hétköznapi, emberi történeteket fogalmaz meg, szakításokat, szerelmeket, és mint ilyen, ritka, az én személyes véleményem szerint hiánycikk. Számos vígjátéki félreértéssel átszőtt. Van benne nagy, nehéz élethelyzetekből fakadó abszurditás, a humora mégsem fekete humor, hanem nagyon helyes emberi humor.”



Jegyvásárlás Az előadást Béres Attila rendezi, aki a darabot nem először állítja színpadra. Szereplők:

Hammerschmidt Miklós: Szervét Tibor

Asztalos úr: Ember Márk

Sipos úr: Nagy Viktor

Kádár úr: Hevesi László

Balázs kisasszony: Szinetár Dóra

Rátz kisasszony: Mórocz Adrienn

Molnár kisasszony: Szabó Erika

Árpád: Szabó Győző

Jancsi: Hunyadkürti István

Detektív: Tamási Zoltán

Rendőr: Ikotics Milán Díszlettervező: Horesnyi Balázs

Jelmeztervező: Pilinyi Márta

Zeneszerző: Bolba Tamás

Mozgás: Tihanyi Ákos

Asszisztens: Magócs Milán

Súgó: Őri Rózsa

Rendező: Béres Attila Thália Színház Illatszertár a Tháliában képekben - klikk a fotóra [2020.11.02.] Megosztom: