Ajándékkal lepte meg a rajongóit a magyar zenekar A koronavírus okozta speciális élethelyzetet a Dirty Slippers zenekar aktív munkával, akusztikus lemezzel, Maradj otthon dallal, valamint a legújabb nagylemezének megírásával, s immáron a saját hangstúdiójukban történő felvétellel töltötte. A nagylemezen ezúttal is igazi nemzetközi nagyágyúk irányítják a zenekar munkáját, George Shilling (Oasis, Mike Oldfield) vezető producerként, Tim Palmer (Bon Jovi, U2) és Beau Vallis (Pharell Williams, Beyoncé) pedig három dalt jegyez a 10-11 számosra tervezett negyedik sorlemezen.



A Dirty Slippers Fan Klubjában tegnap a zenekar vezetője, Lobó-Szalóky Lázár posztjában jelezte, hogy a zenekar minden rajongót megajándékoz egy dedikált lemezzel, aki szeretne egy példányt, a legutóbbi, Kitűzöm a zászlót című korongból. 40 perc alatt a rajongók le is csaptak a teljes készletre, amelyet ma Vanyó Szilárd basszusgitáros és Nagy Attila dobos dedikált is Lázárral.



Erről a spontán ajándékozásról kérdeztük a zenekarvezetőt:



- Hirtelen ötletem támadt, szombat reggel, amikor felébredtem. Úgy gondoltam, hogy a sok online koncert és bejelentkezés mellett szeretnénk valami kézzelfogható ajándékkal is kedveskedni a rajongóknak egy olyan évben, amikor nem tudtunk velük találkozni személyesen a koncerten, egy-két alkalmat leszámítva. Közeledik a Karácsony, amikor rendszerint valamelyik kedvenc klubunkban szoktunk akusztikus esteket tartani, de nyilván ez a jelenlegi helyzet mellett elképzelhetetlen. Bízom benne picit kárpótolni tudja Őket a legutóbbi lemezünk, amely tele van olyan dalokkal, amelyek motiválóak, lelki támaszt jelenthetnek. Hiszen mindannyiunknak szüksége van még jobban most a szeretetre, összetartozásra és a kedvességre.



A Dirty Slippers negyedik nagylemeze és Lobó-Szalóky Lázár szóló lemeze is a tervek szerint 2021-ben jelenik meg.