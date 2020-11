Megrendezik a paksi Gastroblues Fesztivált Zárt körben, élő televíziós és internetes közvetítéssel rendezik meg december 4. és 6. között a 28. paksi Gastroblues Fesztivált, amelyen a műfaj haza képviselői mellett többek között a brit-norvég énekes, Krissy Matthews is fellép. A koronavírus-járvány miatt júliusról elhalasztott program december 4-én Janis Joplin- és Jimi Hendrix-emlékkoncerttel kezdődik - írták az MTI-hez eljuttatott közleményükben a szervezők. A koncerten a fesztivál már örökös részvevőjének számító, esztergomi Tűzkerék xT, a Soulbrakers, valamint az egyik legismertebb olasz bluesgitáros alakulata, az Andrea Braido Band játszik, majd az idén 30 éves Takáts Tamás Blues Band lép a kamerák elé.

December 5-én, szombaton a Varga János Project 20 éves jubileumát ünnepli. Aznap ad koncertet Krissy Matthews fiatal brit-norvég blues-rock énekes, aki együttesével Európa-szerte már több mint ezer koncerten olyan jeles muzsikusokkal lépett fel, mint Joe Bonamassa, Jeff Healey, John Mayall vagy Robben Ford. 2013-as albumának szövegírója Pete Brown, aki a Cream számára is írt dalszövegeket.



A rozsnyói születésű Pál Balázs Jenő ezúttal újjáalakított együttesével, a Sexittel érkezik Paksra. Újra a fesztivál előadói között lesz Nathaniel Peterson, aki 2006-ban és 2013-ban is játszott itt a Twin Dragons együttessel. A memphisi születésű énekes-gitárosnak ez lesz utolsó fellépése.



December 6-án, vasárnap a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódva megrendezik a Kárpát-medencei Testvérvárosok Zenés Találkozóját. Az alkalomból a remények szerint aláírják Paks és a vajdasági Zenta közötti testvérvárosi szerződést. Az eseményen Paksot Juhász Kitti népdalénekes, Galántát Szarka Tamás, a Ghymes alapító tagja, Kézdivásárhelyt Gáspár Álmos, a Kormorán hegedűse, a kárpátaljai Visket Pál Eszter és Pál István Szalonna, Zentát Fehér Nóra, a Kormorán énekesnője képviseli. Szarka Tamás vendégeként Keresztes Ildikó is fellép.



A koncertekről DVD-felvétel készül; a szervezők megjegyezték: a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rendelkezések függvényében a program változhat.

