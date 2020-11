Újabb nemzetközi díjat kapott a Concerto Budapest koncertfilmje Újabb nemzetközi elismerésben részesült a Concerto Budapest koncertfilmje, amelyet bronz Lovie-díjjal és People's Lovie Award díjjal is jutalmaztak. A Szabó Stein Imre által rendezett, Keller András, Gidon Kremer, a Kremerata Baltica és a Concerto Budapest főszereplésével készült 2 órás koncertfilmet a Video: Events & Live Broadcasts (Esemény és élő közvetítés filmek) kategóriájában a nemzetközi zsűri bronz Lovie-díjjal jutalmazta, egyúttal a nemzetközi közönségszavazás győztese, a People's Lovie Award díj nyertese is lett - közölte a zenekar csütörtökön az MTI-vel. A bronz Lovie Awardot és a közönségdíjat a film rendezője kapta meg a csütörtökön Londonból közvetített virtuális díjátadón.



A Concerto Budapest filmjét a világ 30 országából érkező 1000 pályamű közül választotta be a kategória döntőjébe a londoni székhelyű, a legjelentősebb, európai internetes tartalmakat mustráló verseny, a Lovie Award zsűrije.



A film 1 hónapja nyerte el a Nemzetközi Velencei TV Fesztivál Arany Oroszlán fődíját az előadóművészeti filmek kategóriában.

A film a Concerto Budapest és Kremerata Baltica tavalyi decemberben a Müpában rendezett koncertjéből készült.

MTI [2020.11.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps Shop/EMV chip writer software (DUM hangosítás/cucc [2020.11.05.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu