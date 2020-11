Műsorváltozás - Akusztikus koncerttel emlékezik Balázs Fecóra a közmédia A 69 éves korában elhunyt Balázs Fecóra, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes-dalszerző-billentyűsre emlékezik a közmédia több csatornája is. Az M2 Petőfi TV egy nemrég rögzített, eddig még sehol nem látott akusztikus koncerttel tiszteleg ma este a legendás énekes-billentyűs előtt. Az Akusztik Legendák koncertje a Korál frontemberéről készült egyik utolsó felvétel. Balázs Fecó jól ismert dalai akusztikus hangszerelésben este 20.15-től csendülnek majd fel. A Kossuth Rádióban Az este - házigazda… című műsorban egy tavalyi felvétel lesz hallható 21 óra 6 perctől, amelyben Csatári Bence rocktörténész beszélgetett a Korál Együttes alapító tagjával. Az M5 kulturális csatorna műsorán pedig egy idén márciusban, Balázs Fecó születésnapjának apropóján készült Ez itt a kérdés portré műsort láthatnak vasárnap 19 órától. A Petőfi Rádió a nap folyamán dalaival emlékezik az elhunyt dalszerző-énekesre, valamint hétfőn reggel a Talpra magyarban is megemlékeznek majd az elismert művészről. [2020.11.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps Shop/EMV chip writer software (DUM hangosítás/cucc [2020.11.05.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu