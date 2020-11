Balázs Fecó halála - Tisztelői, pályatársai búcsúznak Saját halottjának tekinti az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az életének hetvenedik évében, csütörtökön este elhunyt Balázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas rockzenészt, billentyűst, énekest, zeneszerzőt, akitől Orbán Viktor miniszterelnök mellett számos pályatársa, tisztelője búcsúzott. "Elment Balázs Fecó. Isten Veled, Barátom!" - búcsúzott az énekestől saját Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki Balázs Fecó és Keresztes Ildikó egyik közös felvételét is megosztotta.

"Lendület, életszeretet és szakmai áhítat jellemezte életpályáját, bizonyítékaként annak a szakmai és emberi alázatnak, amire csak kevesen képesek" - méltatta Balázs Fecót az Emmi által az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény.



Fischer László gitáros, a Korál együttes alapító tagja a lírai rock egyik legfontosabb hazai képviselőjeként emlékezett Balázs Fecóra.



Mint az MTI-nek felidézte, Balázs Fecó a Korál 1978-as megalapításával korábbi együttese, a Taurus munkásságát szerette volna tovább vinni, ez a dallamos rockzene jellemezte aztán a Korált is.



Fischer László elmondása szerint Balázs Fecóval nagyszerű élmény volt együtt zenélni: "mi ketten jól kiegészítettük egymást, ő inkább a lírai vonalat vitte, én meg a rockost" - idézte fel. A megalakulás óta eltelt több mint negyven év bizonyítja, hogy a Korál munkássága időtálló dolog - hangsúlyozta Fischer László, aki emlékeztetett a 2018-ban az Arénában adott nagy sikerű jubileumi Korál-koncertre is.



Mága Zoltán hegedűművész szintén a Facebookon idézte fel mély gyásszal Balázs Fecóval, "a magyar zenei élet egyik legnagyobb kiválóságával" közös fellépéseiket.



Mint közölte, Balázs Fecóval együtt "egy nagy, világra szóló produkcióval" szerették volna megköszönni a koronavírus elleni harcban részt vevők munkáját. "A szomorúság és a fájdalom most embertársaink millióinak tölti el szívét, mert egy ikon, egy legenda hagyott itt minket. Gyászollak zenészként, barátként, rajongódként, családommal együtt. Drága Fecó, nyugodj békében!" - búcsúzott Mága Zoltán.



Hivatalos Facebook-oldalán vett búcsút Balázs Fecótól többek között a Piramis zenekar, az Apostol együttes, valamint Karácsony Gergely főpolgármester is. MTI [2020.11.28.]